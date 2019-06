Mastercard va plus loin dans l’accompagnement des Fintechs avec Accelerate 2.0

A Paris, le 5 juin. Mastercard a annoncé passer avec Accelerate 2.0 à l’étape supérieure de son initiative qui vise à stimuler la croissance à grande échelle de l’industrie des Fintechs en rapide mutation.



De nombreuses sociétés comme Monzo, N26, Starling, Revolut, Transferwise sont partenaires de Mastercard, et certaines de ces entreprises ont bénéficié de nos initiatives, à savoir Accelerate et Start Path. Et c’est bien pour soutenir d’autres entreprises que Mastercard lance la prochaine version d’Accelerate 2.0. À compter de juin 2019, trois nouvelles évolutions permettront d’élargir et renforcer l’engagement de Mastercard auprès de la communauté Fintech, y compris la prochaine génération de banques digitales.



En effet, dans la mesure où l’industrie des Fintechs et des marques bien établies cherchent à étendre leur présence internationale dans le domaine des paiements, Accelerate 2.0 propose désormais l’offre « Global Reach » de Mastercard. Il s’agit d’un nouveau service destiné à faciliter l’expansion par un client de l’émission de cartes sur de nouveaux territoires dans le monde.



« Mastercard Premium Products » est une autre nouvelle fonctionnalité conçue pour permettre aux Fintechs d’accéder à la marque premium de l’entreprise, lorsqu’elles créent la vague suivante d’avantages de premier plan sur leurs produits Mastercard.



Enfin, d’autres mises à jour ont permis d’uniformiser les exigences de Mastercard en matière de produits, à savoir la création d’un cadre unique englobant toutes les cartes consommateurs (prépayées, débit, crédit) et les offres commerciales. Une offre applicable dans les 31 pays de l’Espace économique européen (EEE).



Pour Jason Lane de Mastercard, Executive vice-president, Développement des marchés européens chez Mastercard : « Les transactions de nos cinq clients Fintechs principaux ont plus que décuplé en une seule année, atteignant près de 400 millions en 2018. Avec un portefeuille d’initiatives et d’outils comme Accelerate 2.0, offrant des mesures de suivi professionnelles, une évolution constante et des résultats convaincants, nous sommes à même d’offrir – et de manière confortable – une approche personnalisée et non plus standardisée à tous les acteurs des Fintechs, et à tous les géants numériques, du produit à la réalisation. »



Partageant une ambition et un enthousiasme mutuels pour l’innovation, l’efficacité, la croissance et la remise en question des normes, l’approche globale de Mastercard, destinée aux différents programmes et clients Fintechs, a permis aux clients européens de bénéficier d’engagements et d’investissements de plus de 90 millions de dollars au cours des 18 derniers mois.



« Nous travaillons avec Mastercard depuis plus de trois ans. Tout en continuant à élargir notre clientèle, nous devons nous assurer que nos partenaires sont agiles et en mesure de s’adapter à l’évolution rapide des besoins numériques, ce que Mastercard peut nous offrir. Comme nous, ils croient réellement au pouvoir des partenariats et c’est forts de cette croyance qu’ils continuent à se développer, à s’adapter et à innover pour faire en sorte que nous puissions atteindre tous nos objectifs commerciaux », ajoute Anne Boden, PDG de Starling.



Grâce aux mises à jour d’Accelerate 2.0, au succès énorme de Start Path et à l’évolution des services d’Engage et API Developer Zone pour répondre aux besoins des innovateurs high-tech, Mastercard est en mesure de proposer désormais une suite complète d’initiatives pour accompagner ceux qui innovent dans le secteur financier, du lancement de leur projet à leur expansion mondiale.



La suite de services Mastercard au service des Fintechs :



Start Path – pour les start-ups qui veulent être partenaires de Mastercard et de ses clients



Un programme global d’accompagnement de start-ups primé qui met en relation les start-ups du secteur des hautes technologies de dernière génération avec les activités, les produits et les clients de Mastercard. Chaque année, l’équipe de Start Path évalue environ 2000 start-ups. Elle a travaillé jusqu’à présent avec plus de 200 d’entre elles – ces dernières ont d’ailleurs collectivement réuni 1,4 milliard de dollars en investissements en capitaux.



Accelerate – pour les Fintechs déjà clientes de notre franchise ou en passe de le devenir



Cette offre est destinée à accélérer la mise sur le marché et permet une expansion mondiale rapide aux Fintechs clientes, via une expérience rapide et simple.



Engage – pour les Fintechs qui souhaitent accélérer leur déploiement auprès des clients Mastercard



Ce programme aide les clients de Mastercard – banques et commerçants – à trouver le partenaire technologique le mieux qualifié pour déployer et/ou exploiter leurs nouveaux services. Il leur permet de réduire leurs délais de mise sur le marché et en améliore la qualité de la mise en œuvre. Engage a déjà réuni 150 Fintechs partenaires de confiance, lesquels bénéficient de programmes de formation et voient leurs capacités vérifiées selon les normes de qualité de Mastercard.



API Developer Zone – pour les développeurs qui souhaitent accéder à une multitude de produits et services standardisés de Mastercard et ses partenaires



L’une des premières sociétés de services financiers à ouvrir ses API en 2011, Mastercard API Developer Zone est la « porte d’entrée unique » permettant aux partenaires d’accéder facilement à une gamme diversifiée d’API dans les catégories paiements, données, fidélité et sécurité.



Mastercard Processor Transaction Services – pour les FinTechs qui ont besoin de moyens de paiement à l’international



Mastercard équipe déjà des Fintechs leaders tels que le N26. L’entreprise est fière de s’être associée en 2018 à six Fintechs supplémentaires en Europe. Elle est également en discussion avec de nombreuses Fintechs qui souhaitent elles aussi faire appel à la technologie leader.



