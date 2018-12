MCS – DSO a signé un protocole d’accord avec les actionnaires de la société italienne Serfin en vue de son acquisition

A travers ce projet d’acquisition, le groupe confirmerait ainsi sa stratégie d’étendre le périmètre de ses activités sur les marchés spécifiques où sont implantées ses entreprises clientes en les accompagnant sur toute la chaîne de valeur dans la gestion de leurs créances et de leurs prêts non performants.



Jean-François Bensahel, Président de MCS-DSO, déclare : « L’Italie est l’un des principaux marchés européens des NPL. De plus, ce marché, en pleine structuration, est critique pour nombre de nos partenaires historiques – dont les grandes banques françaises qui y sont largement présentes. Le projet d’acquisition de Serfin constitue donc un véritable levier de croissance pour notre groupe et s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement fondée sur l’association d’expertises de pointe au service de nos clients. »



Il poursuit, « Serfin, entreprise familiale qui dispose de 20 ans d’expertise et d’expérience sur le marché italien, est le partenaire idéal pour apporter la qualité de service que nous souhaitons offrir sur ce nouveau marché. »



Pour Stefano Massa, Président et fondateur de Serfin « Le rapprochement avec MCS-DSO nous permettrait d’accélérer notre développement technologique et de compléter nos offres de service. Les cultures des deux entreprises, très entrepreneuriales, sont très proches. Et il y a une grande entente entre les deux équipes de direction. »



A l’issue de l’opération, prévue avant la fin de l’année 2018, le groupe détiendrait 80% de Serfin, via la holding DSO Italia, le solde du capital étant conservé, indirectement, par Stefano Massa, qui resterait aux commandes opérationnelles de la société.



Basée à Rome en Italie et à Durrës en Albanie, Serfin emploie près de 500 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 12 millions d’euros en 2017.



Liste des participants :

MCS-DSO

- Avocats : Michel Frieh / Chiomenti, Giulio Pinetti

- Due Diligence Financière, Légale, tax et sociale : Deloitte

Serfin

- Avocats : GOP (Gianni Origoni Partners), Magda Serriello

- Conseil M&A : Alessandro Baroni

- Conseil financier et tax : Studio Tributario Deiure, Pierumberto Spanò



A propos de MCS-DSO, le nouveau groupe né du rapprochement entre MCS Groupe et DSOgroup (octobre 2018)

Leader français en gestion et acquisition de créances, le nouveau groupe accompagne les grandes entreprises et les institutions financières à chaque étape de leur relation financière client en associant culture de l’excellence opérationnelle, intelligence artificielle & humaine. Son ambition est d’offrir à ses clients la meilleure expérience et répondre à leurs enjeux de pilotage des risques, de performance et de transformation. MCS et DSO comptent plus de 1300 collaborateurs, sont présents sur 13 sites dans 5 pays et ont réalisé 187 millions d’euros de revenus cash consolidés en 2017.

dsogroup.com

mcsfr.com



A propos de Serfin

Depuis 1989, Serfin est le partenaire des entreprises qui souhaitent optimiser et améliorer l'efficacité de leurs processus internes de gestion des crédits (prévention et recouvrement) grâce à une gestion intégrée et entièrement automatisée, dans le but de maximiser les flux de trésorerie et de protéger leur clientèle (prévention des pertes). Le groupe, compte près de 500 collaborateurs répartis sur 2 sites et a réalisé un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros en 2017.

serfin97srl.com