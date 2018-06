M. Draghi et M. Conte : deux magiciens

Nous avons assisté à deux exceptionnels tours de magie cette semaine. Tous les deux ont été exécutés par des italiens très habiles. Et le public, manifestement comblé, a applaudi à tout rompre. Le premier tour de magie est monétaire et a été exécuté par M. Draghi.

Qui aurait cru il y a encore quelques semaines, que la fin du Quantitative Easing aurait pu être annoncé dans une ambiance euphorique ? La fin des achats d’actifs par la BCE est désormais prévue pour décembre, après une réduction à 15 mds€/ mois à partir de septembre (au lieu de 30Mds€ actuellement).

Le tour de magie a permis de faire disparaitre les inconvénients (la hausse des taux de marché) et de faire apparaître les avantages (la baisse du taux de change de l’€/$). L’astuce de ce tour de magie, c’est de garantir que les taux ne seront pas modifiés avant l’été 2019, c’est-à-dire quasiment à la fin du mandat de l’actuel Président de la BCE.

Cette visibilité donnée aux marchés permet de planifier toutes sortes de montages avec la certitude que le taux de financement ne variera pas. Une incroyable aubaine pour tous les faiseurs de produits structurés et autres opérations de portage financier. Ainsi, depuis hier, l’horizon est dégagé et le marché a désormais entériné la fin du Quantitative Easing. La génération spontanée d’€ se termine en 2018, mais l’argent va rester très bon marché pendant plus d’une année encore.

M. Draghi a dépeint une Europe en croissance non inflationniste, un tableau idéal qui enchante les marchés financiers. Il a néanmoins évoqué les problèmes qui fâchent. Le ralentissement économique européen ? Un phénomène transitoire. La crise politique italienne ? Un problème local. L’aura du magicien est telle, et son pouvoir de persuasion si fort, que tout cela est passé au second plan. Bien plus que l’habilité du magicien, ce qui nous étonne, c’est la capacité du marché à prendre pour argent comptant ces éléments d’analyses que tout le monde connait, et d‘oublier que la normalisation des taux de marché, même à un horizon d’un ou deux ans, signifie un triplement des taux en France et en Allemagne.



Le second tour de magie est lui aussi remarquable. Il été réalisé par M. Giuseppe Conte, nouveau Président du Conseil italien. Il a réussi à réduire fortement le stress des marchés en déclarant que l’Italie restait profondément attachée à l’Europe et à l’€, et qu’il n’avait nullement l’intention d’en sortir. Il a aussi indiqué que son objectif était de réduire les déficits en stimulant la croissance et en mettant en œuvre des reformes de structure. Cette reprise quasiment mot pour mot, des recommandations de la Commission Européenne ou du FMI, fait sourire de la part du chef d’un gouvernement soutenu par le Mouvement 5 Etoiles et la Ligue du Nord, attelage improbable qui prônait il y a encore quelques mois la sortie de l’€ et se targuait de ne pas avoir de chef (principe anarchiste et libertaire du Mouvement 5 Etoiles). On se demande comment d’un tour de baguette magique, l’Italie va pouvoir retrouver la croissance qu’elle a perdu depuis 20 ans, pour des raisons bien connues : surendettement, sous-investissement, vieillissement et diminution de la population, et fixité du taux de change vis-à-vis de ses partenaires européens. On se demande comment le déficit va baisser au vu des dépenses que le gouvernement devrait engager (revenu universel, abaissement de l’âge de la retraite…) et qui sont estimées entre 100 et 150 Mds €, soit 6-8% du PIB. Ce nouveau gouvernement a réussi en tous cas à faire monter de 80 pb les taux de marché de la dette italienne à 10 ans, ce qui constitue une forte hausse de la charge de la dette.



Comme pour le magicien Draghi, le public y croit et reste émerveillé face à ces tours de magie. La tension est retombée en Italie, sauf sur les marchés de taux. En tous cas, on en parle moins, pourtant il y a fort à parier que les échanges avec la Commission Européenne et les autres pays européens en général, vont être difficiles dans les prochains mois, notamment au moment de la validation préalable du budget italien par la Commission, en Octobre…



Tout le monde sait qu’un tour de magie s’explique par une astuce, un secret de magicien, souvent bien gardé. Et qu’il n’y a de magie que dans les yeux de l’enfant émerveillé. Le marché va revenir à plus de réalisme sur les sujets de la politique monétaire et des difficultés de la construction européenne.





Spéculateur : Le support majeur à 5388 points contient toutes les corrections. Pas de risque baissier au-dessus de ce soutien.



Tendance sur les marchés de taux et de devises : Les taux sont globalement stables ou en légère hausse



Tendances récentes sur les matières premières : Le cours du Brent est ferme au-delà de 75$



Investisseurs : Nous recommandons aux investisseurs à risque moyen ou faible, de réduire leurs positions en actions.