Luno débarque en France pour démocratiser l’usage des bitcoins

Selon les premiers résultats d’une étude indépendante commandée par Luno et menée en juin 2018, un Français sur trois serait familier avec la notion de crypto-monnaie, avec près de 40% des propriétaires de crypto-monnaie l’utilisant pour des transactions au lieu de la considérer comme une classe d’investissement. Le régulateur n’est pas en reste, puisque tout un volet de la Loi Pacte, actuellement en discussion au Parlement est dédié à l’encadrement des ICO (Initial Coin offerings).

S’appuyant sur ce constat, Luno a pour objectif d’aider les consommateurs français à évoluer dans un meilleur système financier en fournissant du matériel pédagogique de qualité, en travaillant directement avec les régulateurs et en développant la communauté aujourd’hui à l’état embryonnaire.



Présent dans l’industrie depuis 2013, et fort de plus de 2 millions de clients à travers le monde, Luno propose des produits et services permettant aux particuliers et aux entreprises d’acheter, de stocker, de vendre et d’apprendre à connaître les crypto-monnaies telles que le Bitcoin et l’Ethereum de façon simple et sécurisée.



L’offre de Luno s’articule autour de trois produits principaux :

o Luno Wallet: Paiements client, conversion et stockage de crypto-monnaie ;

o Luno Exchange: Plateforme de trading professionnelle de crypto-monnaie ;

o Luno Enterprise: Intégration marchande, API ouverte, investisseurs institutionnels.



En plus de ses produits, Luno propose à ses utilisateurs des contenus pédagogiques, destinés à les accompagner dans leurs premiers pas avec les crypto-monnaies et leur donner les clés de compréhension d’un marché à fort potentiel.



Maria Woncisz, Country Manager France chez Luno, déclare : « La France représente un énorme potentiel pour mener la révolution de la crypto-monnaie. Face à l’appétit grandissant pour le Bitcoin, Luno s’est toujours efforcé d’éduquer les consommateurs en les informant des risques et des avantages associés à cette nouvelle technologie passionnante. C’est pourquoi Luno entend travailler de concert avec les autorités locales, les organismes de réglementation et les institutions financières en faveur d’une réglementation formelle afin d’apporter clarté et protection aux entreprises et aux consommateurs. »



Historiquement, Luno a toujours travaillé avec les banques et les régulateurs et est largement considérée comme l’une des plateformes de cryptomonnaie les plus fiables. Pionnière dans l’industrie, la société a tout d’abord géré la construction du premier système de Bitcoin entièrement intégré pour une grande banque multinationale, avant de se concentrer sur le marché des particuliers. La vision à long terme de Luno est de faire évoluer le monde vers un meilleur système financier, avec des services financiers plus intelligents et des transactions moins onéreuses, plus rapides et plus sûres.



Avec une équipe de plus de 250 employés répartis sur trois hubs principaux - Singapour, Cape Town et son siège à Londres - Luno compte plus de deux millions de clients dans plus de 40 pays.



Luno a été co-fondé par Timothy Stranex, CTO et Marcus Swanepoel, CEO en 2013. Timothy s'est consacré à la création d'une technologie de crypto-monnaie sécurisée après avoir travaillé en tant qu'ingénieur logiciel chez Google et étudié la physique. Suite à son expérience dans la banque d’investissement (notamment chez Morgan Stanley et 3i plc), Marcus a remarqué la nécessité de modifier le système financier en place. Timothy et Marcus ont ainsi combiné leur expertise en finance et en technologie pour créer la prochaine génération de services financiers.

En septembre 2017, Luno a conclu un tour de table de série B de 9 millions de dollars, dirigé par Balderton Capital, une des principales sociétés de capital-risque en Europe. Auparavant, la série A de 4 millions de dollars de Luno, avait été dirigée par le géant des technologies des marchés émergents Naspers.



