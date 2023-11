Accueil Envoyer Imprimer Partager Lucca rachète Compwise et se positionne sur le marché du “Compensation and Benefits” Lucca, éditeur de solutions RH et finance, annonce le rachat de la startup Compwise et entre ainsi sur le marché naissant du “Compensation and Benefits” (“Comp & Ben”), déjà estimé à plus d'1 milliard de dollars.

Avec cette acquisition, Lucca poursuit sa stratégie d'élargissement de son catalogue produit pour devenir le SIRH le plus complet du marché.

Compwise édite un logiciel de pilotage de la politique de rémunération pour aider les responsables à : mettre en place un système de rémunération basé sur la performance tout en veillant sur l’équilibre et l’équité interne,

tout en veillant sur l’équilibre et l’équité interne, garantir une compétitivité globale des offres sur les salaires face au marché,

préparer les campagnes de révision salariale et à proposer des avantages supplémentaires (intéressement, participation, actionnariat et épargne salariale - PEE, Perco, retraite, prévoyance, frais de santé, titres restaurant …) La société connaît un développement rapide et accompagne des clients comme Renault, Finaxys ou Itesoft.

Près de 200 entreprises ont également participé à leur étude sur la rémunération en France permettant la création d’un benchmark à partir des données de plus de 65 000 salariés.



Intégré aux solutions Lucca, cet outil aidera les responsables RH à rester compétitifs sur un marché de l’emploi en tension.



“Le Comp & Ben requiert des compétences financières, juridiques et légales que peu de RH possèdent. Notre approche s’adresse à eux, pour faciliter leur tâche. Avec le rachat de Compwise, nous leur permettons de mettre en place de nouveaux leviers pour attirer mais surtout retenir leurs collaborateurs,” commente Gilles Satgé, fondateur de Lucca.



Pour Mathieu Azar, cofondateur de Compwise, et à présent Product Manager chez Lucca :

“Nous sommes ravis de rejoindre l’équipe Lucca et de donner un nouvel élan à ce projet entrepreneurial. Se rapprocher d’un SIRH nous semblait être le meilleur moyen de développer des fonctionnalités avec le plus d’impact possible compte tenu des ressources et du volume de clients, tout en offrant l’expérience la plus fluide en étant parfaitement intégré.

Notre choix s’est naturellement porté sur Lucca qui était notre premier partenaire.”



Cette solution sera intégrée à la suite Pagga courant 2024 à un tarif encore non communiqué. Créée en 2022 et incubée par HEC Paris,édite un logiciel de pilotage de la politique de rémunération pour aider les responsables à :La société connaît un développement rapide et accompagne des clients commeouPrès de 200 entreprises ont également participé à leur étude sur la rémunération en France permettant la création d’un benchmark à partir des données de plus de 65 000 salariés.“Le Comp & Ben requiert des compétences financières, juridiques et légales que peu de RH possèdent. Notre approche s’adresse à eux, pour faciliter leur tâche. Avec le rachat de Compwise, nous leur permettons de mettre en place de nouveaux leviers pour attirer mais surtout retenir leurs collaborateurs,”“Nous sommes ravis de rejoindre l’équipeet de donner un nouvel élan à ce projet entrepreneurial. Se rapprocher d’un SIRH nous semblait être le meilleur moyen de développer des fonctionnalités avec le plus d’impact possible compte tenu des ressources et du volume de clients, tout en offrant l’expérience la plus fluide en étant parfaitement intégré.Notre choix s’est naturellement porté sur Lucca qui était notre premier partenaire.”Cette solution sera intégrée à la suite Pagga courant 2024 à un tarif encore non communiqué.

A propos de Lucca

“L’humain a de la ressource.” “L’humain a de la ressource.”

Créé en 2002, Lucca est un éditeur de solutions en ligne pour augmenter l’efficacité et l’engagement des collaborateurs.

Les solutions Lucca résolvent les principales problématiques de gestion administrative et RH : gestion temps et activités, notes de frais, administration du personnel, entretiens annuels, ainsi que la mesure du bien-être au travail. Plus de 5000 PME/ETI françaises et internationales, comme Deezer, Michel et Augustin, Square Habitat, Gaumont-Pathé, Mazars, ou encore Pernod Ricard, ont choisi les solutions Lucca pour améliorer l’efficacité et l’engagement de leurs collaborateurs...

La société Lucca compte plus de 500 salariés en France (Paris, Nantes et Marseille), en Espagne et en Suisse.

Elle a connu une croissance de ses abonnements de 43% en 2022 et a levé 65 millions d’euros auprès de One Peak en série A.

En février 2023, Lucca rejoint la cohorte de la French Tech 120.

Lucca Créé en 2002, Lucca est un éditeur de solutions en ligne pour augmenter l’efficacité et l’engagement des collaborateurs.Les solutions Lucca résolvent les principales problématiques de gestion administrative et RH : gestion temps et activités, notes de frais, administration du personnel, entretiens annuels, ainsi que la mesure du bien-être au travail. Plus de 5000 PME/ETI françaises et internationales, comme Deezer, Michel et Augustin, Square Habitat, Gaumont-Pathé, Mazars, ou encore Pernod Ricard, ont choisi les solutions Lucca pour améliorer l’efficacité et l’engagement de leurs collaborateurs...La société Lucca compte plus de 500 salariés en France (Paris, Nantes et Marseille), en Espagne et en Suisse.Elle a connu une croissance de ses abonnements de 43% en 2022 et a levé 65 millions d’euros auprès de One Peak en série A.En février 2023, Lucca rejoint la cohorte de la French Tech 120.

-----------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment









Articles similaires < > Revolut propose le Apple Tap to Pay à ses clients BtoB Gestion Omnicanale des Magasins : Optimisez votre Stratégie Retail à l'Ère du E-commerce Payhawk obtient le statut de “membre principal” de Visa Europe