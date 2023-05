Accueil Envoyer Imprimer Partager Livre Blanc | Prodware effeuille la dématérialisation des factures Dans un fascicule d'un peu plus de 5 pages Prodware Group, livre sa vision du passage à la facture électronique obligatoire à partir du 1er juillet 2024. Sans oublier les envolées lyriques et autres jeux de mots plus ou moins approximatifs (fin des feuilles, mortes les feuilles... feuilles mortes, laissez glisser les p'tits papiers) le livre blanc reste néanmoins pratique dans sa forme... Si l'organisation du passage à la facture électronique vous ennuie, ce livre blanc pourra au moins vous faire sourire ?

Lien pour le télécharger en fin d'article.

Initiée en 2017 par le gouvernement français, la transition vers la facturation électronique a commencé, en France comme dans l’ensemble de l’Union Européenne, par le secteur public.



Dès le 1er juillet 2024, les TPE et PME devront être en mesure de recevoir les factures électroniques et de les émettre dans ce format avant 2026. L’ambition de ce projet est multiple : simplifier la vie des entreprises, réduire les délais de paiements, lutter contre la fraude à la TVA, limiter l’empreinte carbone, gagner en sécurité. À ce titre, la dématérialisation, qui va s’imposer pour l’ensemble des transactions financières, est une opportunité aussi bien sur un volet financier que sur un plan écologique.



« Pour beaucoup d’entreprises, quelles que soient leur taille, leurs ressources ou leurs effectifs, la dématérialisation des factures représente une adaptation considérable. Nous en sommes conscients et en tant que partenaire de confiance, Prodware propose un accompagnement sur-mesure, en plus d’un logiciel adapté aux besoins de nos clients. Pour être optimisé, ce processus doit être anticipé. Pour nous, la meilleure approche, en un sens, est de prendre le temps d’aller vite. » Jérôme Morizot, Responsable Marketing des Activités Sage chez Prodware



6 enseignements pour la dématérialisation des factures



Enseignement 1 - Qui aurait pu deviner il y a encore trente ans qu’il serait possible de regarder un film en attendant le bus ? On peut aisément appliquer la même logique à l’accessibilité des documents comptables. En rendez-vous avec un fournisseur, vérifier un prix précédemment facturé, un coût de livraison, un volume annuel de facturation, est désormais possible grâce aux outils numériques et aux solutions de stockage sur le Cloud.



Enseignement 2 - L’enjeu de la facturation électronique est aussi celui de la transition écologique.Clin d’œil de l’histoire : 2017 est non seulement l’année où le processus de dématérialisation des factures est initié, mais aussi la deuxième année la plus chaude de l’histoire. D’après une étude publiée en 2020, 2,5 milliards de factures sont éditées chaque année en France. La grande majorité de ces documents est toujours éditée au format papier. Or, la production d’un Kg de papier équivaut, selon l’ADEME, à 0,919 Kg de CO2.



Enseignement 3 - L’augmentation de la traçabilité des flux financiers permet d’améliorer la détection de la fraude et la connaissance en temps réel de l’activité des entreprises au niveau national. Si elle est difficile à évaluer, la fraude à la TVA figure en bonne place des manques à gagner budgétaires de l’État (l’estimation est de de l’ordre de 20 à 25 milliards d’euros par an).



Enseignement 4 - Sécurité optimisée : moins de risques d’erreur. La transition vers la facturation électronique est une opportunité parce qu’elle est l’occasion d’une adaptation du langage comptable. L’ensemble des données fait ainsi l’objet d’une nomenclature qui, dès lors qu’elle est informatisée, est conservée, automatisée quand elle peut l’être, rendant de fait son remplissage, son traitement, et même son analyse, plus facile.



Enseignement 5 - Une comptabilité soignée et vertueuse qui se manifeste aussi par la relation avec les tiers. Qui n’a jamais entendu de justifications pour le moins douteuses du type « La facture est arrivée au mauvais service », « Le chèque est parti par la poste ce matin » ? Générant insatisfaction, méfiance (voire défiance) dans le rapport humain, les défauts de paiement peuvent également avoir d’importantes et fâcheuses conséquences juridiques. Avec la facturation électronique, les informations sont stockées et accessibles pour toutes les parties prenantes, les fournisseurs payés en temps et en heure, les flux financiers tous soumis à la même obligation de traçabilité.



Enseignement 6 - Mieux gérer sa facturation, c’est mieux gérer son temps et ses ressources. C’est aussi s’assurer d’une vision objective et mesurée, optimiser sa stratégie financière et commerciale. La comptabilité́ est une fonction essentielle de l’entreprise, car elle est au cœur de toutes les activités. En améliorer les processus est donc une vertu pour l’ensemble de l’entreprise. La recherche informatisée est plus rapide, la conservation des factures - obligatoire en France pour une durée légale de 10 ans - indubitablement moins volumineuse.



Calendrier des obligations de facturation électronique



A compter du 1er juillet 2024, en réception, à l’ensemble des assujettis,

A compter du 1er juillet 2024, en transmission, aux grandes entreprises,

A compter du 1er janvier 2025 aux entreprises de taille intermédiaire,

A compter du 1er janvier 2026 aux petites et moyennes entreprises et microentreprises.



TELECHARGEZ LE LIVRE BLANC





A propos de Prodware :

Fort de plus de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans le domaine de l’innovation IT, Prodware Group s’engage à proposer de la valeur et de l’expertise à ses clients du monde entier. Qu’il s’agisse de concrétiser les stratégies Cloud les plus ambitieuses, de développer des outils de prise de décision reposant sur l’intelligence artificielle ou de créer des applications IoT, Prodware reste à la pointe de l’innovation. Depuis sa création, Prodware s’appuie sur l’évolution technologique pour aider les entreprises à entrer dans l’avenir, en créant les modèles économiques de demain pour les secteurs de la fabrication, de la vente et de la distribution, des services professionnels et de la finance. Le groupe Prodware rassemble plus de 1 400 collaborateurs présents dans 13 pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 188,3 M€ en 2022. Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.

