Les outils d’une prospection BtoB réussie

A l’ère du tout numérique, chercher des partenariats via des réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn représente l’une des solutions les plus viables. Le réseau social précédemment cité comptait d’ailleurs plus d'un demi-milliard d'utilisateurs en avril 2017. Un aussi grand nombre d’inscrits signifie que la probabilité de trouver des professionnels œuvrant dans le secteur que l’on recherche est elle aussi grande. De plus, les systèmes de relations et de messagerie proposés par ces sites facilitent la prise de contact. Il conviendra donc de tenir un profil à jour, et de faire usage des fonctionnalités de recherche disponibles afin de trouver les partenaires potentiels les plus intéressants.Méthode de prospection imprimable par excellence, la carte de visite demeure un moyen efficace et professionnel de se faire connaître auprès des prospects. En raison de sa simplicité d’utilisation et de sa dimension physique créant un lien entre le professionnel la donnant et celui la recevant, elle est devenue absolument indispensable à tout fournisseur de service lançant son entreprise. Pour ne pas passer inaperçu, n’hésitez pas à personnaliser votre carte de visite selon votre secteur d’activité.La brochure professionnelle est un document présentant des projets auxquels une entreprise participe, mais aussi son actualité ainsi que d’éventuels travaux de recherche ou interviews. La réalisation d’une brochure professionnelle représente un investissement en temps considérable, mais celui-ci est rentabilisé par la notoriété qu’un tel document fournit à son entreprise. En effet, la brochure professionnelle entre dans le cadre du content marketing : fournir au prospect du contenu intéressant montrant que l’entreprise est réellement passionnée et maîtrise son sujet. Une brochure professionnelle aide donc à inspirer confiance aux partenaires potentiels et fait partie intégrante d’une campagne publicitaire, comme le souligne le spécialiste en impression de brochure print24.com Technique de prospection beaucoup plus ciblée que celles précédemment citées, l’e-mail demeure une solution efficace pour trouver de nouveaux partenariats. En effet, recevoir un e-mail proposant une collaboration signifie que l’auteur a réalisé des recherches sur son destinataire et l’estime éligible pour un partenariat commercial. Attention néanmoins à personnaliser les emails et ne pas utiliser le même modèle pour toute une liste de destinataires, les réponses en seront décuplées. Le seul inconvénient de l’e-mail personnel est le temps de rédaction nécessaire pour chaque message. Cependant, la plus forte probabilité d’obtenir un partenariat par rapport à un e-mail multidestinataires rend cet investissement en temps rentable.Ainsi, les entrepreneurs à la recherche de partenaires commerciaux disposent de plusieurs méthodes pour mener à bien leur recherche. En raison du potentiel de croissance créé par les partenariats, même les plus grandes entreprises y ont régulièrement recours . A plus forte raison, une entreprise type start-up a tout intérêt à s’allier à des entreprises complémentaires afin d’optimiser son évolution.