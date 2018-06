Orange Digital Ventures noue un partenariat avec Google dans le financement des start-up

À cette fin, Google devient partenaire d’ODV afin d’explorer des opportunités de co-investissements en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.



L’équipe de gestion d’ODV et Google évalueront conjointement les start-up issues des écosystèmes dans lesquels Orange est présent : nouvelles connectivités, IoT, cybersécurité, cloud, fintech, ainsi que les nouveaux modèles économiques dans la zone Moyen-Orient et Afrique.



Cette coopération autour du financement sera prolongée par des points réguliers de coordination entre les équipes dirigeantes de deux groupes afin d’examiner les opportunités de collaboration autour de ses start-up afin d’accélérer les dynamiques d’innovation ouverte d’Orange.



« Nous sommes fiers de ce partenariat qui permettra aux start-ups soutenues par Orange Digital Ventures d’explorer des opportunités potentielles de co-investissement avec les équipes de Google. Par cette association, nous renforçons la dimension « Smart Money » d'Orange Digital Ventures, en offrant bien plus qu’un financement aux entrepreneurs que nous accompagnons, » a déclaré Stéphane Richard, PDG d’Orange.



« Nous sommes ravis de soutenir l'écosystème de start-up et d'innovation d’Orange et d’explorer à leurs côtés les opportunités de co-investissement en Europe, Afrique et au Moyen Orient (EMEA). L'écosystème d’Orange est cohérent avec le savoir-faire de Google et avec notre capacité d'accélérer la croissance des start-ups. Ce partenariat est un moyen d'accroître notre contribution collective à l’innovation dans cette région, » a déclaré Carlo d’Asaro Biondo, Président EMEA des Partenariats



À propos d’Orange

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 2017 et 150 000 salariés au 31 mars 2018, dont 91 000 en France. Le Groupe servait 263 millions de clients dans le monde au 31 mars 2018, dont 202 millions de clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 28 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

orange.com

orange-business.com



À propos d’Orange Digital Ventures

Orange Digital Ventures est un fonds d’investissement technologique early-stage de 125 millions d’euros à visée internationale. Il finance les start-up innovantes dans les domaines de la connectivité et des réseaux, du SaaS pour les entreprises (cloud, IA, big data, cybersécurité, etc.), de la Fintech et de l’Internet des Objets. En outre, le programme Orange Digital Ventures Africa vise à aider les entrepreneurs audacieux qui créent des services numériques innovants destinés au continent africain. Soutenu par le groupe Orange, le fonds propose de la « smart money » en facilitant la mise en place de synergies avec ses nombreuses unités commerciales et ses 263 millions de clients répartis dans 29 pays.

digitalventures.orange.com