Les nouveaux enjeux technologiques de la Supply Chain

La Supply Chain et la chaîne d’approvisionnement



Les chaînes d'approvisionnement ont largement été impactées par l’émergence de nouveaux capteurs. Le développement de ces technologies de pointe a attiré 3,4 milliards de dollars d’investissement au cours de la dernière décennie. Parmi les grandes entreprises qui ont pris ce virage, nous pouvons évoquer Samsung, Sony, Panasonic, ou encore Ford qui a ouvert un centre de R&D sur des capteurs pour le transport. Bientôt de grands volumes de données déferleront dans les chaînes d'approvisionnement. Cela bouleversera l'approvisionnement, la production, la logistique, l'information fournisseur, le développement de produits et la commercialisation. Des plateformes de nouvelle génération gèreront toutes ces données avec d'autres processus commerciaux et feront émerger une nouvelle manière de collaborer, d’échanger et de gérer les opérations commerciales.



La digitalisation de la Supply Chain pour accroître son agilité



Pour gagner en performance, la Supply Chain doit repenser ses différents processus d’approvisionnement, de production et de distribution. Les principes fondamentaux de gestion des processus d'affaires, de collaboration et de transaction vont aussi évoluer et mieux interagir notamment dans le Cloud grâce à la digitalisation des opérations. Ces défis comprennent la mutation des processus numériques entre les entreprises, la gestion des processus de connexion à travers les différents silos d'applications, ou encore la capacité à concevoir et à collecter des données hétérogènes depuis les objets connectés, transactions inter-entreprises et autres sources et environnements.



Ces nouvelles tendances jouent donc un rôle-clé dans l’évolution des enjeux des acteurs de la Supply Chain. Nous devrions donc assister à une évolution profonde des modes opératoires qui gagneront en agilité grâce à la digitalisation. L’usage des technologies est un prérequis indispensable et notamment des plateformes permettant de simplifier les échanges avec les fournisseurs. La chaine d’approvisionnement des entreprises sera alors plus agile. Il sera alors possible d’avoir une vision centralisée et temps réel des différentes opérations. Au final, les performances seront nettement améliorées et l’entreprise gagnera en avantage concurrentiel.



Digitalisation, analyse des données, Cloud Computing et agilité sont alors les nouveaux alliés des professionnels de la Supply Chain.



Bruno Laborie, Directeur des Alliances EMEA chez TRADESHIFT