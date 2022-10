Les experts-comptables moteurs de la transformation de l’économie française Tribune rédigée par Thierry Legrand, Directeur Général en charge du développement au sein du groupe Exponens

Dans le cadre du 77ème Congrès des Experts-comptables, le ministre Bruno Le Maire a insisté sur le rôle majeur de la profession à accompagner les entreprises dans un contexte très sensible, avec l’inflation, le prix de l’énergie ou encore, les problèmes d’approvisionnement ainsi qu’à les guider dans cette période de transition écologique.



Quel est le rôle de l’Expert-Comptable ? Évolution de la fonction



Le rôle de l’Expert-Comptable est d’accompagner le dirigeant d’entreprise, entreprise sous toutes ses formes. C’est un partenaire disponible, réactif et qui réalise un suivi attentif de l’activité de son client.

On note un élargissement de l’éventail des prestations de l’Expert-comptable. Il passe de fournisseur de documents réglementaires (notamment vis-à-vis de la fiscalité), à des prestations plus larges en matière de gestion, de conseil juridique, de protection sociale, de recherche de financement et d’assistance à la transmission d’entreprises.



L’offre s’étoffe également en matière de gestion patrimoniale et courtage en assurances et prêts.



Il est également perçu comme une possibilité d’accélérateur pour le chef d’entreprise, car à la source du décryptage des textes, et donc leur mise en application au sein de l’entreprise. Par exemple, la succession des textes suite à la crise sanitaire a été un accélérateur très fort du fait d’une part de leur complexité et d’autre part de l’obligation du recours à l’Expert-Comptable pour certains aspects financiers. Aujourd’hui, ce rôle d’intermédiaire s’étend avec la tension sur la trésorerie d’entreprise. Il s’agit d’une conséquence des premières échéances de remboursements des PGE qui arrivent. Nous sommes sollicités pour ajuster les prévisions de trésorerie, négocier les échéanciers avec les banques et trouver un médiateur le cas échéant.



La fonction de l’expert-comptable a également évolué via son appétence à se mettre au cœur des évolutions sociétales avec l’accompagnement en matière de conseil en RH et de responsabilité environnementale. La profession est naturellement encline à aller vers les métiers de la certification des données environnementale, en devenant Organisme Tiers Indépendant (OTI). Aujourd’hui, dont 90 % d’entre elles sont des sociétés d’expertise-comptable et commissariat aux comptes.



En quoi est-il un moteur de la transformation de l’économie française ?



Le rôle renforcé de l’Expert-Comptable le met au cœur des problématiques à venir concernant les grandes évolutions sociétales et numériques avec notamment la généralisation de la facture électronique qui inquiète bon nombre d’interlocuteurs.



Les Experts-comptables apparaissent comme des interlocuteurs privilégiés pour ce passage à la facture électronique.



En effet, il est au cœur de la collecte et transformation des flux de l’entreprise de la facture aux écritures bancaires pour arriver à l’établissement des comptes annuels. Aujourd’hui son cœur de métier se situe sur le traitement de ces flux. Avec la mise en route de la facture électronique son rôle doit changer en se situant plus en amont. De ce fait, il aide son client à s’organiser dans la gestion de ses flux qui seront totalement dématérialisés et ne nécessiteront plus de traitements lourds comme aujourd’hui. De plus, il devra se concentrer sur l’aval dans la production de données de gestion plus rapides et fiables.



Par quels moyens ?



On peut noter que nos instances ordinales se préoccupent énormément de ses évolutions. Le Conseil National de l’Ordre des Experts-Comptables et la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes ont développé des commissions spécifiques pour aborder les sujets tant RSE que digitaux.



En effet, les outils et expériences se multiplient pour assister les professionnels à l’accompagnement des clients dans leurs actions en matière de RSE. Les uns développent des diagnostiques spécifiques, les autres des kits missions pour l’accompagnement à la réduction des gaz à effet de serre.



En matière numérique le CNO a entrepris le développement d’une plate-forme de gestion de la facture électronique et prépare la mise en place d’outil de gestion de la donnée pour la restitution d’information qualifiée vers les clients.



Au niveau de nos entreprises, nous avons 2 leviers de transformations. Il s’agit tout d’abord des outils. Les éditeurs nous permettent de mettre à disposition des logiciels nouvelle génération, ouverts et qui permettent la digitalisation des clients avec des applications dédiées tant en gestion comptable qu’en restitution de données.



Le second levier est la formation des collaborateurs, sur un aspect gestion du changement et sur un aspect sensibilisation aux enjeux sociétaux et environnementaux.



Chez Exponens, nous avons entrepris notre démarche vers les outils en investissant au sein de l’éditeur MyUnisoft pour disposer d’un outil à notre image qui puisse apporter aux clients les solutions dont il a besoin. Nous regardons également les solutions de datavisualisation pour faciliter la restitution des données au client.



En matière de RSE, nous avons entrepris tout d’abord une démarche interne avec la mise en place d’un bilan carbone ainsi que d’actions de sensibilisation de collaborateurs. L’objectif sera de proposer à nos client notre assistance en matière de prise en compte de ces éléments dans leur politique de développement.











