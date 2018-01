Les entreprises à l’honneur de l’actualité

Quelles sont réellement les perspectives des entreprises ? Pour les investisseurs, la réponse est toute trouvée ; il suffit de consulter les prévisions de bénéfices des analystes financiers. Pour les années 2018 et 2019, le taux de croissance est de l’ordre de 9% pour la zone euro, et respectivement 14 et 10 % pour le S&P 500. Dès que l’on est prêt à acheter les concepts émergents ou technologiques, la croissance des bénéfices est plutôt de l’ordre de 20 % ; la croissance de l’exercice 2018 est de 20% pour le Nasdaq, 21% pour la Chine, 23% pour l’Inde… Voilà ainsi définis les objectifs de performance des actions des différentes zones géographiques ou concepts d’investissement. Dans un monde sans inflation significative, la décision des investisseurs est évidente : l’acquisition des actions va de soi.



La rentabilité que les investisseurs anticipent n’est pas constituée que de croissance des bénéfices. La possibilité d’une OPA a toujours été considérée comme un élément supplémentaire, qui demeure important aujourd’hui. En Grande Bretagne, l’offre faite à GKN par Melrose Industries a propulsé le cours de Bourse de la cible, qui a refusé l’opération et a annoncé un projet de scission pour mieux valoriser les deux activités du groupe actuel. Il s’agit d’une opération de 10 mds€, soit la plus importante depuis près de 10 ans Outre-Manche. Cela montre que le cycle des fusions et acquisitions se poursuit encore en 2018, et que la motivation d’une prise de contrôle majoritaire reste toujours un argument d’achat pour les investisseurs. Evidemment, l’abondance à un faible coût du crédit bancaire explique l’exceptionnelle durée du cycle actuel des fusions acquisitions.



La fiscalité des entreprises est un élément très important dans la formation des bénéfices. Outre Atlantique, l’abaissement du taux d’imposition des entreprises de 35 à 21%, et même 15% pour les profits stockés à l’étranger, a naturellement un impact positif global sur les anticipations de bénéfices récurrents. Pourtant, ces mesures fiscales ont pour effet de déprécier massivement la valeur des crédits d’impôts, qui sont particulièrement importants pour certaines banques américaines. En effet, elles disposent encore d’un stock considérable de « deferred taxes » correspondant aux pertes de la crise de 2008 -2009. Elles ont dû, comme l’a annoncé cette semaine Citi, déprécier fortement ces actifs fiscaux, ce qui a généré des pertes comptables importantes. Elles sont naturellement non récurrentes, mais elles représentent pour certaines banques des montants très importants.



Enfin, les grandes entreprises sont confrontées actuellement à plusieurs mutations particulièrement importantes. Cela a toujours été le cas, mais ces mutations sont en 2018 très présentes : la mutation démographique, la mutation climatique, et la mutation digitale. Les « disruptions » permettent à des plus petits acteurs de venir attaquer les grands groupes, en surfant sur les nouvelles pratiques des clients ou en travaillant à coûts économiques ou règlementaires beaucoup plus bas. La croissance annoncée du chiffre d‘affaires des deux acteurs majeurs de la distribution que sont Carrefour et Casino sont décevantes, puisqu’elles atteignent 1,6% pour Carrefour et 2,4% pour Casino. Elles sont inférieures à la croissance nominale des économies où ces groupes opèrent. Elles traduisent les modifications des comportements des consommateurs, de plus en plus « digitalisés », et de moins en moins présents dans les hypermarchés, et l’échec de l’internationalisation, avec les difficultés rencontrées par Carrefour en Argentine. Le secteur de la distribution a perdu ses moteurs historiques de croissance.



Au total, la croissance des profits telle qu’aujourd’hui anticipée par les analystes est très consistante, et constitue l’argument majeur d’achat des actions. Mais il ne faut pas oublier qu’elle résulte de l’agrégation d’une multitude d’entreprises, qui sont chacune des cas particuliers. Elle dépend aussi de nombreux paramètres économiques et financiers qui peuvent changer à tout instant, particulièrement au cours de cette année 2018.



Tendance sur les marchés de taux et de devises :

Les taux des obligations souveraines ont légèrement progressé à nouveau aux USA, mais ils ont baissé en Europe...



Tendances récentes sur les matières premières : Les prix des matières premières sont stables cette semaine.



Investisseurs : Nous recommandons aux investisseurs à risque moyen ou faible, une pondération neutre sur les actions. Les investisseurs qui acceptent un risque élevé peuvent rester surinvestis sur les actions tant que la tendance haussière demeure affirmée, ce qui est clairement toujours le cas.



Spec : la micro-consolidation en cours laisse ouverte la voie de la hausse.