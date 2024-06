Les banques affirment que la dépendance croissante à l’égard des Big Tech pour l’IA comporte de nouveaux risques

L'enthousiasme suscité par l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans les services financiers - déjà largement utilisée pour détecter la fraude et le blanchiment d'argent - a grimpé en flèche depuis le lancement du chatbot viral ChatGPT d'OpenAI fin 2022, alors que les banques étudient les moyens de déployer l'IA générative .



Mais lors d'un rassemblement de dirigeants de fintech à Amsterdam cette semaine, certains ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que la quantité de puissance de calcul nécessaire au développement des capacités d'IA obligerait les banques à s'appuyer encore plus sur un petit nombre de fournisseurs de technologie.

IBahadir Yilmaz, directeur de l'analyse et responsable des travaux d'IA de la banque néerlandaise, ING, a déclaré à Reuters qu'il s'attendait à s'appuyer "de plus en plus sur les grandes entreprises technologiques à l'avenir", pour les infrastructures et les machines.



"Vous en aurez toujours besoin car parfois la puissance des machines nécessaires à ces technologies est énorme. Il n'est pas non plus vraiment réalisable pour une banque de développer cette technologie", a-t-il déclaré.

La dépendance des banques à l'égard d'un petit nombre d'entreprises technologiques constitue "l'un des risques les plus importants", a déclaré Yilmaz d'ING, soulignant que les banques européennes en particulier devaient s'assurer qu'elles pouvaient passer d'un fournisseur technologique à l'autre et éviter ce qu'il appelle "le verrouillage du fournisseur".



La Grande-Bretagne a proposé l'année dernière des règles pour réglementer la forte dépendance des sociétés financières à l'égard d'entreprises technologiques externes, telles que Microsoft, Google, IBM et Amazon. Les régulateurs craignent que les problèmes d’une seule entreprise de cloud computing puissent potentiellement entraîner une panne des services de nombreuses institutions financières.

"L'IA nécessite d'énormes quantités de calcul et le seul moyen d'accéder raisonnablement à ce calcul (puissance de calcul) est celui des grandes technologies", Joanne Hannaford, responsable de la stratégie technologique chez Deutsche Bank (DBKGn.DE)., banque d'entreprise, a déclaré à un auditoire lors de la conférence Money20/20 plus tôt cette semaine.



Hannaford a déclaré que la banque est tenue d'informer les régulateurs lorsqu'elle déplace des données vers le cloud, ce qui pourrait devenir beaucoup plus compliqué à mesure que l'utilisation du cloud computing augmente.

Les banques doivent également informer les régulateurs du risque de ne pas exploiter la puissance du cloud computing, ce qui constituerait un coût d'opportunité, a-t-elle ajouté.

L'IA était en tête de l'ordre du jour de la conférence d'Amsterdam .



Le PDG de la startup française d'IA Mistral AI , considérée comme la réponse française à OpenAI, a déclaré aux participants qu'il existait des « synergies » entre ses produits GenAI et ses services financiers.

"Nous voyons de nombreuses opportunités dans la création d'informations d'analyse et de suivi... ce que les banquiers aiment vraiment faire", a déclaré Arthur Mensch.



ING teste un chatbot IA actuellement utilisé pour 2,5 % des chats entrants du service client. Lorsqu'on lui a demandé combien de temps il faudrait avant que le chatbot puisse gérer la moitié ou plus des conversations du service client, Yilmaz a répondu d'ici un an.

Dans sa première déclaration sur l'IA, l'organisme de surveillance des valeurs mobilières de l'Union européenne a déclaré la semaine dernière que les banques et les sociétés d'investissement ne peuvent pas se soustraire à leurs responsabilités au sein du conseil d'administration et ont l'obligation légale de protéger leurs clients lorsqu'ils utilisent l'IA. Il a averti que la technologie aurait probablement un impact significatif sur la protection des investisseurs particuliers.



