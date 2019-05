Le nombre d’entreprises créées en France a augmenté de 2,54% en 2018 !

Manageo, spécialiste de l’activation de data B2B, a analysé les données des entreprises (SIRET) créées en France en 2018. Premier constat : le nombre de créations a considérablement augmenté par rapport à 2017, avec 627 134 nouvelles entreprises immatriculées (+ 2,54%), signe de la bonne santé de l’entrepreneuriat français. Malgré une répartition géographique inégale, avec plus d’un quart des sociétés créées en Ile-de-France, d’autres régions parviennent à tirer leur épingle du jeu grâce à des spécialisations sectorielles.



L’entrepreneuriat a le vent en poupe !



L’année 2018 a été particulièrement dynamique pour la création d’entreprises en France avec 15 554 entreprises supplémentaires créées par rapport à 2017, soit un total de 627 134 nouvelles sociétés sur l’année. Parmi ce total, 97% étaient des sièges sociaux, témoignant de la croissance de l’entrepreneuriat en France avec de réels lancements d’activité.



Plus du quart des entreprises françaises naissent en Ile-de-France



L’Ile-de-France reste de loin la région où le plus d’entreprises en France ont été lancées, avec 168 118 sociétés créées, soit 26,33% du total national. L’Auvergne-Rhône-Alpes se classe en seconde position avec 72 597 entreprises créées (11,58%), suivie de la région PACA avec 59 594 nouvelles structures (9,5%). En bout de classement, nous retrouvons comme en 2017, La Corse (4 510 entreprises créées), Le Centre-Val de Loire (17 590) et la Bourgogne-Franche-Comté (19 026).



Les activités immobilières, le secteur le plus propice à la création d’entreprise



En analysant les secteurs d’activité qui ont engendré le plus de création d’entreprise, Manageo a fait ressortir les 3 secteurs les plus propices à l’entrepreneuriat. En haut du classement, les activités immobilières ont enregistré 113 189 nouvelles entreprises en 2018, soit 18% du total. En seconde position, le secteur du Commerce et réparation automobile a généré 98 527 entités nouvelles (16%), suivi par les activités spécialisées, scientifiques et techniques avec 79 470 nouvelles structures (13%).



Des activités spécifiques aux régions



Si le Top 3 des secteurs énumérés ci-dessus est le même pour la quasi totalité des régions, certaines se démarquent sur une activité spécifique :

• Plus de la moitié des entreprises du secteur de l’Information et de la communication ont été créées en Ile-de-France, soit 10 264 sur un total de 20 259.

• En tête du secteur de l’Administration publique, qui a généré la création de 570 entreprises, l’Ile-de-France est dépassée par la Nouvelle Acquitaine.

• Pour le secteur de l’industrie extractive, le Pays de la loire et les Dom Tom ont créé à eux seuls près de la moitié des entreprises.

• Enfin l’Auvergne-Rhônes-Alpes truste la première place du classement du secteur de la Production et distribution d’électricité.



Une parité des dirigeants encore lointaine



Manageo l’avait déjà démontré dans son baromètre sur la parité. Cette nouvelle analyse vient confirmer ce constat : les entreprises créées en France le sont principalement par des hommes. Plus de 79% des dirigeants de ces nouvelles structures sont en effet des hommes, contre seulement 21% de femmes.



À propos :

Créée en 1999 et filiale du groupe Altares, Manageo est le leader français de l’activation de données. Ce pionnier de la DATACTIVATION s’est fixé pour mission de transformer des milliards de DATA en opportunités business. Plateforme de marketing prédictif qui s'appuie sur la puissance du Big Data avec 10 milliards de données récoltées sur les entreprises françaises, manageo.fr est un outil dédié à la conquête BtoB. La solution de Manageo combine de la data, des outils d'activation et différents niveaux de services adaptés en fonction des besoins des clients, de la TPE aux Grands Comptes. Basée à Aix-en-Provence, Manageo a collaboré avec 30 000 clients en 16 ans.

manageo.fr