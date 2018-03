Le monde en 2050

Selon le dernier rapport World in 2050 publié par PwC, la crise financière a accéléré le déplacement du centre de gravité de l’économie mondiale. La Chine, les États-Unis et l’Inde devraient conforter leur suprématie d’ici à 2050, mais les pays émergents n’en restent pas moins confrontés à d’immenses défis pour inscrire dans la durée leur forte croissance récente. Selon PwC, d’ici 2050, l’Indonésie, le Nigeria et le Vietnam pourraient connaître une progression spectaculaire ; le Brésil pourrait supplanter le Japon à la 4e place, et la Turquie pourrait s’imposer comme l’une des premières économies d’Europe.



Lancée en 2006, cette étude couvrait d’abord les 17 premières économies du monde : G7 (France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni, États-Unis et Canada) plus Espagne, Australie et Corée du Sud d’une part ; et « E7 » (Brésil, Russie, Inde, Chine, Mexique, Indonésie et Turquie) d’autre part. Élargie en 2013 à 24 pays représentant plus de 80% du PIB mondial, l’étude « World in 2050. The BRICs and Beyond: Prospects, challenges and opportunities » intègre sept pays supplémentaires : Vietnam, Nigeria, Afrique du Sud, Malaisie, Pologne, Arabie Saoudite et Argentine.



Si la Chine, les Etats-Unis et l’Inde devraient rester dans le Top 3 mondial, les pays émergents devraient croitre plus rapidement que les pays du G7 d’ici 2050



Le rapport conclut que les économies émergentes vont connaître une croissance beaucoup plus rapide que les pays du G7 au cours des 40 prochaines années. En effet, l’économie progressera toujours à deux vitesses : les émergents qui devraient connaître une croissance annuelle moyenne du PIB de 4% ou plus, et les développés de 2% ou moins.