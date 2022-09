The bridge between TradFi (Traditional Finance) and DeFi (Decentralized Finance)

Le groupe Calmon Partners ouvre un service d’accompagnement RP pour les entreprises Le Groupe Calmon Partners accompagne depuis plusieurs années les entreprises dans la recherche des fonds et des talents via ses deux branches historiques : Executive Search et Financial Services.





Après le rachat de plusieurs media, Calmon Partners propose un accompagnement RP



Le Groupe Calmon Partners offre à ses clients un accompagnement sur mesure pour répondre à toutes leurs problématiques stratégiques : le recrutement, la levée de fonds et, depuis cette année, la notoriété dans les media. Propriétaire de plusieurs media dont le site consacré à l’actualité financière Finyear, Calmon Partners accompagne déjà avec succès des fonds d’investissement internationaux, un grand groupe du retail français ou encore le leader américain de l’immobilier fractionné.



Afin d’accélérer leur croissance, Calmon Partners aide les entreprises françaises et étrangères à se développer, attirer de nouveaux talents, trouver des fonds et, récemment, augmenter leur notoriété dans la presse, via un service de relations presse dédié.



Mise en place d’une stratégie de communication sur mesure



Le Groupe Calmon Partners annonce donc le lancement du service RP au sein de Calmon Partners Media&Events : nouvelle activité qui vise à promouvoir la marque de ses clients dans les media cibles. Cet accompagnement se traduit par une mise en place d’une stratégie de communication à long terme et sa coordination afin d’assurer une présence régulière dans la presse ainsi que le travail sur les messages clés.



L’objectif de Media&Events est d’apporter aux entreprises clientes une visibilité et une notoriété dans les media cibles en France et à l’international, renforcer leur présence médiatique et ce, dans tous les types de media : télé, radio, papier et web.



Chaque client profite également d’une exposition régulière dans les media rachetés par le groupe via des interviews exclusives et des tribunes libres.



Pour toute information complémentaire sur ce nouveau service, n’hésitez pas à contacter : [Katarina FISIAK, katarina@calmonpartners.com]mail:Katarina FISIAK, katarina@calmonpartners.com



www.calmonpartners.com

