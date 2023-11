Le géant des paiements, Redpin lève 160M€ auprès de Blackstone pour déployer une nouvelle offre de paiements & software intégrée à destination du marché de l'immobilier

Redpin Holdings Limited – propriétaire des principaux services mondiaux de paiement numérique international destinés aux clients privés et aux PME Currencies Direct et TorFX – lance sa nouvelle stratégie pour devenir le leader du marché des logiciels intégrés et des paiements pour l'immobilier résidentiel.



La nouvelle stratégie fait suite à un investissement stratégique antérieur de 140 millions de livres sterling de Blackstone Tactical Opportunities (« Blackstone »). Redpin prévoit de continuer à investir dans son réseau et ses services de paiement internationaux existants, ainsi que de se développer grâce à des acquisitions sélectionnées de sociétés de technologie immobilière à l'échelle mondiale.



Arnaud Loiseau, ancien PDG international de WorldRemit (aujourd'hui Zepz) et vice-président de King, a été nommé PDG du nouveau groupe pour piloter la nouvelle stratégie, l'acquisition de talents et les transactions de fusions et acquisitions.



Arnaud Loiseau, PDG de Redpin, a déclaré : « Le secteur de l'immobilier résidentiel abrite les paiements les plus importants de la vie mais aussi l'écosystème le plus terriblement complexe et fragmenté au monde. Le changement est attendu depuis longtemps, et Redpin prévoit de relier les points pour les consommateurs et les entreprises à travers l’écosystème – des cabinets de services juridiques, sociétés de titres et agents immobiliers aux gestionnaires immobiliers – en offrant une expérience SAAS* et de paiement internationale transparente ».



«J e suis ravi de développer une entreprise qui peut apporter un réel changement dans un énorme marché prêt à être perturbé et de collaborer avec des investisseurs en capital-investissement de classe mondiale et les esprits et entreprises les plus brillants des secteurs de la fintech et de la proptech .»



Qasim Abbas, directeur général principal de Blackstone, a déclaré : « L'annonce d'aujourd'hui marque un prochain chapitre passionnant pour Redpin alors qu'elle entreprend de transformer les paiements internationaux et les logiciels verticaux pour le marché de l'immobilier résidentiel, un secteur historiquement mal desservi. Avec notre soutien, aux côtés de celui de Palamon et Corsair, nous sommes impatients de voir ce qu'Arnaud et l'équipe réaliseront en attirant certains des meilleurs talents mondiaux en matière de logiciels et de technologies, ainsi que des entreprises de proptech cherchant à apporter l'innovation au secteur. »



Ali Rahmatollahi, associé chez Palamon, et Raja Hadji-Touma, associé chez Corsair ont commenté : « Nous sommes ravis d'avoir Blackstone à nos côtés à ce moment charnière de l'histoire de l'entreprise alors qu'Arnaud et son équipe tirent parti de l'incroyable position de Redpin sur le marché et du profil de croissance construit au fil des années. ces 8 dernières années pour transformer le secteur de l’immobilier résidentiel. Nous sommes convaincus que Redpin est bien placé pour devenir une entreprise de référence et sommes heureux de soutenir l'équipe dans la réalisation de ses ambitions mondiales. »



Nouvelle stratégie



Entreprise à grande échelle bénéficiant d'un soutien important et de marques établies destinées aux consommateurs et obtenant les meilleurs scores Trustpilot du secteur, Redpin exploite un réseau de paiement mondial qui dessert en toute sécurité les clients et les PME dans plus de 235 territoires et plus de 1 800 paires de devises, transactionnant plus de 12,6 milliards de dollars au cours de la dernière année. année financière.



Basée à Londres, la société emploie plus de 800 personnes opérant au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Inde.



Grâce à des acquisitions, de nouveaux partenariats et le développement de nouveaux produits, Redpin prévoit d'étendre son offre au-delà de son service de paiement international existant et de son service client de pointe pour inclure les meilleurs services logiciels verticaux destinés aux cabinets de services juridiques, aux sociétés de titres, aux gestionnaires immobiliers, aux services de dépôt et de dépôt. agences immobilières. Le marché total adressable pour le secteur de l’immobilier résidentiel génère des flux de 4 500 milliards de dollars par an, dont 180 milliards de dollars en devises uniquement, selon l’analyse de Redpin.



Un nouveau leadership et un nouveau soutien



Arnaud Loiseau a été nommé à la tête du nouveau Groupe Redpin en tant que PDG et membre du directoire. Arnaud a rejoint Worldremit (maintenant Zepz), un groupe leader de transfert d'argent international numérique, où il était PDG international. Là, il a dirigé le compte de résultat non américain de l'entreprise, détenait la propriété mondiale des fonctions de produit, de marketing, de développement commercial, de paiement et de tarification et faisait partie de l'équipe de direction qui a dirigé la série E de 292 millions de dollars et l'acquisition de Sendwave en 2021. Avant cela, Arnaud était vice-président chez King - le développeur de Candy Crush et émetteur d'une introduction en bourse de 7 milliards de dollars au NYSE avant sa vente ultérieure à Activision - occupant divers postes de direction dans les nouveaux produits, le développement d'entreprise, la stratégie et l'édition.



Arnaud a également acquis une vaste expérience en fusions-acquisitions et en développement d'entreprise chez UBS Investment Bank, Bertelsmann et Reuters et est titulaire d'un MBA de la Harvard Business School et d'un MEng de l'École Polytechnique en France.



Conformément aux ambitions de Redpin, Arnaud dirigera les transactions de fusions et acquisitions et fera évoluer les talents en matière de produits et de technologies pour créer un nouveau leader de catégorie dans les paiements et les logiciels verticaux pour le secteur immobilier et au-delà.



Le lancement de Redpin fait suite à un investissement stratégique de 140 millions de livres sterling provenant de fonds gérés par Blackstone Tactical Opportunities, qui a été réalisé en partenariat avec les investisseurs existants Palamon Capital Partners, un investisseur de croissance paneuropéen, et Corsair, une société de capital-investissement leader ciblant les services, les logiciels. et les investissements dans les paiements sur le marché des services financiers.