Le fonds d’investissement CapMan publie son rapport pour l’année 2022 : focus sur la transition vers une société durable

Nous avons parcouru un long chemin en termes de développement de nos processus et d'amélioration de nos connaissances. Je suis très heureux de présenter notre travail et nos réalisations. Pour atteindre nos objectifs, nous travaillons en parallèle à trois niveaux différents : développer des approches circulaires et positives à long terme, prendre des mesures pour atteindre des objectifs à moyen terme comme fixer et suivre des objectifs ambitieux de réduction des émissions de CO2, tout en investissant simultanément le temps pour renforcer les capacités de CapMan et de notre portefeuille afin de soutenir le changement et de répondre à la demande croissante de transparence et de reporting

Conformément à notre vision, nous avons décidé de ne pas investir uniquement dans des actifs déjà durables, car nous pensons que nous pouvons créer plus de valeur en soutenant le développement et la transition vers des modèles d'exploitation durables dans tous les secteurs et industries

», déclare Pia Kåll, PDG de CapMan.Le rapport est préparé conformément aux normes GRI pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Le rapport fournit des informations sur les cadres de développement durable adoptés et les progrès vers les objectifs de développement durable par les investissements de CapMan.», ajoute Anna Olsson, responsable de CapMan. ESG.Pour l’année 2022, les progrès vers nos objectifs de développement durable comprennent, entre autres, les résultats suivants :• Cibles basées sur la science validées pour CapMan• +17% d'émissions de GES CapMan Scope 1-2 (objectif de réduction de 51% d'ici 2032)• –28 % de l'intensité des émissions de GES de l'immobilier commercial (de service) (réduction de 72% d'ici 2032)• +7% de l'intensité des émissions de GES de l'immobilier résidentiel (réduction de 50 % d'ici 2032)• 11% des sociétés du portefeuille ont fixé des objectifs ou se sont engagés dans le SBTi (54,5% d'ici 2027, 100 % d'ici 2032)• 58 eNPS pour CapMan (plus de 50)• 3,8/5 de satisfaction moyenne des employés dans les sociétés du portefeuille (plus de 3,5)• 3,7/5 satisfaction globale des locataires dans l'immobilier (4,0)• +2 500 nouveaux emplois créés (métrique suivie)• Le plan d'actions de performance et la rémunération variable de CapMan ont été liés aux objectifs ESG• 34% des sociétés du portefeuille ont lié la rémunération aux objectifs ESG (lien par toutes les nouvelles sociétés dans l'année suivant l'acquisition)• 69% des sociétés du portefeuille ont adopté une politique des droits de l'homme (adoption par toutes les nouvelles sociétés dans l'année suivant l'acquisition)• 23% du parc immobilier (m²) a obtenu la certification bâtiment vert (75% d'ici 2026)