Le fonds Galion.exe atteint les 55 millions d'Euros grâce à Bpifrance et à BNP Paribas

Le fonds d'amorçage né au sein de The Galion Project - Galion.exe - vient de franchir le cap des 55M€ en accueillant parmi ses investisseurs le fonds French Tech Accélération 2, géré par Bpifrance, et BNP Paribas. Galion.exe se donne pour objectif d’atteindre les 60 M€ d’ici Mars 2024 et d’élargir son portefeuille à 40 start-ups d’ici 2026. Géré par Willy Braun et Kevin Kuipers, le fonds a, depuis sa création en mars 2021, déjà déployé 12 M€ en finançant 7 start-ups, dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la durabilité et des réseaux. “3 modèles qui vont radicalement changer nos modes de vie dans les prochaines années”, précise Willy Braun. Le fonds d'amorçage valide, via l'arrivée de ces deux institutions, son modèle de structure d'accompagnement autant que d'investissement. A l'occasion de chaque nouvel investissement, le fonds mobilise les membres du réseau "The Galion" - entrepreneurs et business angels - afin d'apporter un soutien opérationnel à toutes les étapes de développement. " On est très fier de voir la montée en puissance de Galion.exe et le renforcement des synergies avec The Galion Project ! ” note Agathe Wautier, co-fondatrice et CEO de The Galion Project, qui souligne : “ notre modèle est un véritable accélérateur, en offrant de l’entraide et des solutions concrètes, issues de retour d’expérience de centaines de fondateurs et fondatrices de la Tech qui ont fait face à des problématiques identiques .” Anne-Laure Allain Liste des 7 participations de The Galion.exe - Astran - FairJungle - Defer - Contrast - Husprey - Lettria - Bump.SH

