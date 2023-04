Le Loup de Wall Street bientôt "la dérive" NFT pour ses 10 ans ?

" C'est un moyen de protéger la propriété intellectuelle du film " a indiqué Randy Hermann, directeur financier de Red Granite Pictures à Bloomberg. La société de production qui détient les droits du Loup de Wall Street, le film sorti en 2013, devrait bientôt sortir des NFT de collection liés à l'univers du film. A partir de 100 dollars, les fans pourront ainsi accéder à des scènes du film culte de Martin Scorsese qui a déjà rapporté 400 millions dollars. Les détenteurs deviendront aussi membres d'une communauté de fans en ligne où ils pourront acheter des accessoires, des costumes, écouter des remix de la BO du film. La société de production imaginerait aussi de leur confier un droit d'avis sur le scénario d'une suite potentielle, ainsi que des accès privilégiés sur des "fêtes" organisées façon "Loup de Wall Street". De manière plus prosaïque, Bloomberg rappelle cependant que des milliers d'objets ou des scènes cultes détournées sont diffusés chaque jour sur Discord, Reddit , eBay, Etsy, RedBubbble sans que la production de soit intéressée aux bénéfices générés. Le 10 avril, une filiale de Red Granite aurait obtenu du tribunal de Floride une ordonnance préliminaire empêchant plus de 150 sites web de vendre des produits ... Tout Hollywood se poserait la question de tester les NFT pour sécuriser les droits des films. Certains sont déjà passés à l'acte : Warner Bros. Pictures a introduit une collection de NFT pour Le Seigneur des Anneaux. Paramount Pictures a fait de même pour Star Trek, Top Gun et ses dessins animés Nickelodeon, tandis que DreamWorks Animation a vendu des jetons basés sur les personnages de ses films Trolls. AL A. avec Bloomberg Photo : Leornado Dicaprio in the Wolf of Wall Street (2013) Source Alamy.

Investment Executive Search |

RSS |

Publicité |

Mentions légales |

Cookies Les meilleurs placements | Investir en bourse

Finyear© - All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Finyear© is prohibited

Finyear : ISSN 2114-5369 (Copyright 2005-2023). Finyear, une marque et une publication de Calmon Partners Media & Events SAS, 34b rue Guillaume Tell, 75017 Paris. Finyear© - All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Finyear© is prohibitedFinyear : ISSN 2114-5369 (Copyright 2005-2023). Finyear, une marque et une publication de Calmon Partners Media & Events SAS, 34b rue Guillaume Tell, 75017 Paris.