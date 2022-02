Le Cloud, moteur des prochaines innovations dans le secteur des finances en Europe

Par Narsimha Rao Mannepalli, vice-président exécutif, responsable du Cloud et des solutions de sécurité, Infosys.



En janvier 2021, les principales sociétés de services financiers d’Europe ont annoncé la création d’une coalition européenne pour les utilisateurs du Cloud : l'European Cloud User Coalition (ECUC), qui définit les normes communes de sécurité et les meilleures pratiques d'utilisation du cloud, en particulier du cloud public, pour les institutions financières européennes. On voit bien l'enthousiasme pour le cloud et son empressement à normaliser les clauses techniques et contractuelles avec les fournisseurs de services de cloud afin de faciliter l'adoption du cloud public et de garantir la conformité avec les réglementations de l'Union européenne (UE).



Historiquement, le secteur des services financiers a considéré le cloud avec prudence, notamment en raison des craintes qu’il soulève en matière de sécurité et de confidentialité des données. Pourtant, ces dernières années, les entreprises financières tendent à préférer le cloud public/hybride versus le cloud privé. Le cloud public présente plusieurs avantages : réduction des coûts, résilience et accès à l’innovation plus rapide car il est géré par un tiers avec une tarification basée sur la consommation, évitant ainsi de gros investissements initiaux dans l'infrastructure technologique. Le cloud privé, quant à lui, garantit une meilleure sécurité des données grâce à des solutions personnalisées, configurables et évolutives. Tandis que le cloud hybride (public et privé) permet aux entreprises d'évoluer rapidement tout en gardant le contrôle des systèmes qui en ont besoin.



Le cloud public gagne donc les faveurs des entreprises financières, ses avantages l'emportant sur les craintes qu’il suscite. Nous avons ainsi accompagné récemment plusieurs clients majeurs du secteur bancaire et des services financiers dans leur adoption du cloud public pour améliorer leur efficacité, optimiser leurs coûts informatiques, accélérer leur mise sur le marché et leur permettre de créer de nouvelles opportunités commerciales.



Selon les dernières prévisions de Gartner, les dépenses mondiales des consommateurs de services sur le cloud public devraient augmenter de 23,1 % en 2021 pour atteindre 332,3 milliards de dollars, contre 270 milliards en 2020.



Le secteur financier va contribuer à l’adoption massive du cloud public



Les banques et les sociétés de services financiers découvrent que le cloud public peut les aider à se transformer plus rapidement en entreprises numériques, notamment dans l’objectif d'améliorer l'efficacité de leurs processus commerciaux et d'être davantage centrées sur leurs clients. Pourtant, cette adoption est compliquée notamment en raison des règles de conformité et de cybersécurité. La plupart des solutions Cloud étant sécurisées et conformes, il est plus facile de laisser le fournisseur de services cloud gérer une grande partie des exigences de conformité. Enfin, le SaaS est adopté pour apporter de l'innovation dans les domaines fonctionnels de l'industrie sans aucun investissement, en particulier lorsque les processus sont normalisés.



En 2020, nous avons constaté que les banques qui avaient adopté le cloud public s'en sortaient beaucoup mieux en termes de résilience et pour traverser la pandémie sans dommage. Elles ont pu mener leurs opérations internes sans frein et passer à un modèle de travail plus souple et sécurisé. La plupart des fournisseurs de clouds publics proposent des services de travail à distance. La mise en place de centres d'appels virtuels à grande échelle est un autre domaine dans lequel le cloud public a apporté une immense valeur ajoutée pendant la pandémie de COVID-19.



La formation de l'European Cloud User Coalition (ECUC) encouragera les banques à adopter des stratégies de cloud public et à en faire une partie intégrante de la modernisation informatique.



Le respect des réglementations continue d'être au centre des préoccupations



La plupart des pays européens dispose d'institutions qui réglementent les services financiers, comme le fait en France l’Autorité des Marchés Financiers, qui énumère les conditions d'externalisation vers le cloud pour le secteur financier.



Avec les nouvelles lignes directrices des autorités bancaires européennes sur les accords d'externalisation vers le cloud, les banques mettent en place une "deuxième ligne de défense" pour répondre aux obligations réglementaires de leur parc de plateformes multi-cloud et atténuer les charges de travail fonctionnant sur un seul fournisseur de cloud. En outre, l'arrêt Schrems II signifie que le cadre du bouclier de protection de la vie privée entre l'UE et les États-Unis est un mécanisme insuffisant pour se conformer aux exigences de l'UE en matière de protection des données, car il existe désormais des réglementations supplémentaires que doivent suivre les fournisseurs de services sur le Cloud en matière de confidentialité et de protection des données.



Les grandes banques adoptent une stratégie poly-cloud



Les institutions de services financiers tirent parti du cloud pour la transformation numérique, la création de nouveaux parcours clients et l'agilité commerciale. Elles accélèrent l'adoption du cloud et passent de plus en plus à un état hybride multi-cloud en toute sécurité. L'accent est mis sur la modernisation des applications, la création de nouvelles plateformes Cloud natives et la libération de la puissance de leurs données sur le cloud avec utilisation de l’IA. Certaines d'entre elles se concentrent également sur la portabilité neutre vis-à-vis du cloud et du multi-cloud. Les grandes banques ont besoin d'une autonomie par ligne d'activité et adoptent donc une stratégie poly-cloud, tandis que les banques régionales, davantage préoccupées par les réglementations en matière de confidentialité des données, adoptent une approche de cloud hybride.



Tirer parti du cloud pour améliorer l'innovation



Le cloud permet d'accéder à des technologies plus récentes comme l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle et l'analyse de données. La mise en œuvre d'une stratégie de cloud offre alors un avantage concurrentiel. Elle permet d'innover et de créer de nouvelles expériences client, de formuler et de commercialiser de nouvelles offres, et d'aligner la technologie sur les besoins de l'entreprise. Le futur du secteur des services financiers est donc résolument tourné vers le cloud.











