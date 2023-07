Accueil Envoyer Imprimer Partager Le CAST Challenge annonce les vainqueurs de sa 2nde édition Organisé en marge du dernier WEB3 Leaders Forum de l'ADAN (Association pour le développement des Actifs Numériques), le CAST Challenge ou le Hackathon dédié au Compliant Architecture for Security Tokens, a remis ses trophées pour la seconde année consécutive. Ce second "Cast Challenge" est une initiative en Open-source sous forme de Hackathon donc, lancée par Société Générale-Forge avec, cette année, le soutien de Crédit Agricole CIB et l'implication de représentants des institutions des marchés financiers : ABN-AMRO, AXA IM, Banco Santander, ICMA, Swift et Visa.

Les vainqueurs sont : FeverTokens, Cadmos et, Kaiko pour le Prix Spécial du Jury.





Gagnant du Premier cas d’usage : Interopérabilité de CAST avec d’autres initiatives de normalisation des marchés financiers (initiative Common Domain Model de l'ISDA, de l’ICMA et de l’ISLA, Bond Data Taxonomy de l'ICMA et travaux de l'ANNA sur la nomenclature des cryptoactifs)

Pour ce premier cas d’usage, dont le sujet s’est concentré autour de l'interopérabilité des security tokens et de CAST avec d'autres initiatives de normalisation des marchés financiers (l’initiative du ‘Common Domain Model’ de l'ISDA, de l'ICMA et de l'ISLA, la ‘Bond Data Taxonomy’ de l'ICMA et les travaux de l'ANNA sur la classification des crypto-actifs), le gagnant désigné par les membres du jury est l’entreprise FeverTokens, pour leur approche innovante et pratique d'assemblage de « smart contracts » créés à partir d'une description du CDM avec une solution intégrée no-code. La solution proposée offre la possibilité d'initier une bibliothèque d’écosystème pour les produits financiers ‘on-chain’..



Gagnant du Second cas d’usage : Le règlement-livraison de transactions sur Security Tokens sur blockchain (‘On-chain DVP’)

Pour ce second cas d’usage, dont le sujet s’est concentré sur le création de règles métier destinées à faciliter le règlement-livraison ‘On-Chain’ des Security Tokens basé sur les modèles CAST et so|bond, le gagnant désigné par les membres du jury est l’entreprise Cadmos, une société française d’infrastructure de gestion d’actifs on-chain, pour son ingéniosité et sa créativité dans la mise en place d’une solution poussant les frontières du règlement-livraison avec une transaction de change intégrée.



Prix Spécial du Jury : l’entreprise KAIKO

Kaiko, un prestataire de services technologiques reconnu internationalement, accompagnant les entreprises avec la fourniture de données de marché dans le domaine des actifs numériques aux clients institutionnels, a obtenu le « Prix Spécial du Jury » de cette seconde édition pour sa forte expertise et son approche marché pour favoriser l’interopérabilité des données et processus dans les marchés des Security Tokens.



Quelles suites pour le CAST Challenge ?

Cette deuxième édition du CAST Challenge, initiée par un collectif d’institutions financières et technologiques (ABN-AMRO, AXA Investment Managers, Banco Santander, Crédit Agricole CIB, Société Générale-FORGE et VISA), a pu grâce à la participation des entreprises candidates, Union Investment, Cadmos, Ceres Advisory, FeverTokens, Kaiko, Obligate, Quantoz, We fundia & Re Fundia, favoriser la création de ponts entre les marchés financiers traditionnels et l’écosystème des actifs digitaux.



Cette initiative d’écosystème sur la standardisation et l’interopérabilité du marché des Security Tokens reviendra en 2024 pour une nouvelle édition, avec de nouveaux cas d’usages qui seront en lien avec les évolutions de marché et de l’écosystème, afin de continuer d’accompagner l’adoption de la technologie blockchain pour des cas d’usages financiers dans l’économie réelle.



À propos de Société Générale-FORGE

Société Générale-FORGE, filiale intégrée et régulée de Société Générale, est agréée en tant qu'entreprise d'investissement et autorisée à fournir des services d'investissement au sens de MiF II sous la supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et le contrôle de l'Autorité des marchés financiers (AMF), et est enregistrée en tant que Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN) par l'AMF. Société Générale-FORGE développe une plateforme ouverte, sécurisée et de qualité institutionnelle pour les opérations sur actifs numériques, aux standards de sécurité et de conformité bancaires. Les solutions et les actifs numériques développés par SG-FORGE sont conformes au modèle d'interopérabilité et de sécurité open-source CAST.

SOCIETE GENERALE-FORGE



À propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Plus de 8900 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d’investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd’hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l’ensemble de ses clients.

