Fnality International lève 90M€ auprès de Goldman Sachs et de BNP Paribas

Fnality – la FinTech réunissant la sécurité et la qualité institutionnelle de la monnaie de banque centrale avec la fonctionnalité innovante et la résilience de la technologie blockchain – a annoncé aujourd'hui un cycle de financement de série B de 77,7 millions de livres sterling.

Cette opération a été menée par Goldman Sachs et BNP Paribas, avec la participation de DTCC, Euroclear, Nomura et WisdomTree. Des investissements supplémentaires ont également été réalisés par les investisseurs de série A Banco Santander, BNY Mellon, Barclays, CIBC, Commerzbank, ING, Lloyds Banking Group, Nasdaq Ventures, State Street, Sumitomo Mitsui Banking Corporation et UBS.

Ce dernier tour de table porte le capital total de Fnality à 132,7 millions de livres sterling.alors qu'il se prépare au début des opérations initiales du système de paiement Sterling Fnality (£FnPS) en 2023, sous réserve de l'approbation réglementaire.



Ce dernier financement de Fnality sera utilisé pour poursuivre les progrès vers la création d'un premier écosystème mondial de gestion des liquidités qui permet de nouveaux modèles de paiement numérique sur les marchés financiers de gros et sur les marchés émergents d'actifs tokenisés. Cela englobe des étapes clés telles que le lancement de FnPS dans des devises clés, notamment le dollar américain, une forte croissance de l'écosystème et du réseau, ainsi qu'une suite convaincante de cas d'utilisation qui transformeront les paiements, les règlements et la gestion des garanties sur les marchés mondiaux.



Plusieurs essai ou proof of concepts lancés par la firme ont déjà démontré bon nombre de ces capacités, notamment pour le règlement en temps réel de titres tokenisés , les swaps de change transfrontaliers en temps réel et les transactions de pension en temps réel , chacune d'entre elles démontrant le potentiel inhérent à l'exploitation du grand livre distribué. technologie (DLT : Distributed Ledger Technology) pour faciliter l’activité financière traditionnelle et réaliser un échange de valeur plus rapide, plus sûr et plus efficace sur les marchés de gros mondiaux.



L'exécution réussie d'une telle activité se traduira par l'utilisation mutuellement bénéfique de technologies innovantes pour rationaliser les processus, réduire les coûts et garantir la conformité réglementaire tout en offrant de nouveaux produits et un accès à de nouveaux marchés. En tant que consortium en pleine croissance soutenu par l'industrie, doté à la fois d'un important pedigree en matière d'actifs numériques et d'un engagement de longue date auprès des principales banques centrales et régulateurs, Fnality est bien placé pour se situer à l'intersection de ces marchés convergents, donnant ainsi du pouvoir aux deux parties dans le processus.



Rhomaios Ram, PDG de Fnality International, commente : « Notre cycle de financement de série B représente le désir du secteur financier d'une solution de règlement basée sur la blockchain et adossée à la monnaie de la banque centrale qui comble le fossé entre la finance traditionnelle (TradFi) et la finance décentralisée (DeFi) dans le commerce de gros. Chaque système de paiement Fnality utilise DLT pour fournir un rail de paiement 24h/24 et 7j/7 avec la capacité de réduire les cycles de règlement en temps réel, tout en améliorant considérablement la gestion des liquidités intrajournalières et en marquant une innovation significative dans la vitesse, la fonctionnalité et la résilience des paiements de gros. »



Frank La Salla, président, PDG et directeur de DTCC, commente : « Alors que les mondes de TradFi et DeFi convergent, DTCC s'engage à collaborer avec les acteurs de l'industrie, les régulateurs et d'autres parties prenantes pour aider à introduire les normes et la gouvernance nécessaires pour accélérer la croissance de l'écosystème tout en garantir les plus hauts niveaux de sécurité et de stabilité du marché. Notre investissement dans Fnality s'appuie sur notre accord d'acquisition de Securrency et contribuera à favoriser de nouveaux rails de paiement numérique qui seront essentiels à l'établissement d'une infrastructure numérique robuste, permettant l'interopérabilité et favorisant l'adoption d'actifs numériques. »



Olivier Osty, Responsable Corporate & Institutional Banking Global Markets chez BNP Paribas, commente : « La collaboration avec des entreprises innovantes est au cœur de la stratégie de BNP Paribas Global Markets et constitue un pilier clé pour rester un partenaire significatif pour nos clients. L'investissement de BNP Paribas dans Fnality illustre l'engagement continu de la banque à explorer et à soutenir des solutions innovantes au sein du secteur bancaire. »



Mathew McDermott, responsable mondial des actifs numériques chez Goldman Sachs, commente : « La solution de Fnality est un outil clé pour l'écosystème des actifs numériques et l'entreprise est bien placée pour être à la pointe des innovations en matière de paiement et de l'adoption institutionnelle du DLT. L'application de la technologie blockchain par Fnality offre aux institutions un moyen résilient d'utiliser les fonds de la banque centrale dans un large éventail de cas d'utilisation potentiels, notamment les paiements instantanés, transfrontaliers et multidevises, la mobilité des garanties et les transactions de sécurité. Nous sommes satisfaits de notre investissement et attendons avec impatience l’impact transformateur qu’apportera Fnality .»