- Le bitcoin a bondi après des nouvelles haussières.

- L'Ethereum n'a pas réussi à casser la ligne de tendance de résistance.

- XRP en zone d'accumulation

- Les haussiers d'ADA luttent toujours pour inverser le cours

- Les altcoins ont bondi mais la situation reste fragile



Au cours de la première semaine de mars, le marché des crypto-monnaies a surtout évolué en trading range et le bitcoin a clôturé avec une bougie d'aspect baissier. Les principales crypto-monnaies ont essayé de trouver des fonds locaux, qui se traduiraient par une dynamique de retournement après avoir plongé au début de la guerre en Ukraine. La communauté mondiale suit toujours de près le conflit, dans l'attente d'une résolution. La guerre Russie-Ukraine ne manquera pas d'avoir de lourdes conséquences économiques sur le marché des cryptos ainsi que sur le marché financier au sens large.



La plupart des cryptos ont commencé la semaine sur une note baissière, mais ont bondi mercredi après la publication par inadvertance des remarques de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, révélant que le décret imminent du président Joe Biden sur les cryptos adopterait une approche constructive de la réglementation du secteur.



Après cette nouvelle haussière, le bitcoin a bondi et le marché cryptographique plus large a suivi le mouvement, certains altcoins rapportant des gains presque à deux chiffres.



Sur les graphiques quotidiens, le bitcoin crée une formation plus haute et plus basse, ce qui indique que (tant que cette tendance se maintient) le prix pourrait encore augmenter. La forte pression de vente a formé une grande bougie au niveau de résistance de 40 000 €, qui est un niveau important à surveiller. Les indicateurs de momentum se dirigent lentement vers un territoire haussier, mais tout changement dans la situation géopolitique pourrait faire baisser à nouveau la tendance.



Le Crypto Fear & Greed Index montre que le sentiment du marché reste pessimiste, oscillant entre la peur et la peur extrême. Avec l'escalade de la guerre Russie-Ukraine, le sentiment du marché cryptographique est passé de 48/100 enregistré le mois dernier à 22/100 actuellement. Historiquement, les moments où les investisseurs particuliers sont devenus pessimistes se sont avérés être de bons moments pour acheter.



L'Ethereum n'a pas réussi à briser la ligne de tendance de résistance



Au cours de la semaine écoulée, les marchés crypto et mondiaux sont restés volatils, mais pas autant que les semaines précédentes. L'action des prix du bitcoin en forme de montagnes russes a eu un effet sur les principaux altcoins qui ont également connu des mouvements de prix similaires.



L'Ethereum n'a pas réussi à briser la ligne de tendance de résistance et est resté dans un canal baissier sous le niveau de résistance de 2 500 €. L'ETH tente maintenant d'imprimer une plus haute-basse, ce qui pourrait transformer la tendance en hausse. Cependant, le niveau de soutien le plus important se situe à 2 050 €, le plus bas niveau depuis janvier.



Les acheteurs tentent de pousser l'ETH la ligne de tendance de résistance, qui est le premier obstacle à surmonter pour transformer la tendance de baissière à haussière.



XRP en zone d'accumulation



La zone d'accumulation sur un graphique de prix est caractérisée par des mouvements d'action de prix principalement latéraux. Les analystes techniques considèrent que ces mouvements indiquent que de gros investisseurs achètent - ou accumulent - un grand nombre de jetons au fil du temps.



La zone d'accumulation est importante pour les investisseurs pour décider d'acheter ou de vendre, visant à voir si un prix a un momentum et dans quelle direction il va. Le volume de Ripple a augmenté au cours des 3 dernières semaines, tandis qu'au cours des 7 derniers jours, son prix a oscillé entre le niveau de résistance à 0,72 € et le niveau de soutien à 0,63 €. L'augmentation du volume à un prix stable est une autre caractéristique typique des zones d'accumulation. Une rupture de cette fourchette sera probablement de grande envergure.



Les haussiers d'ADA luttent toujours pour inverser le prix



ADA a bondi avec le marché plus large, mais le prix est toujours sous les moyennes mobiles et l'indicateur de momentum RSI est en territoire négatif, ce qui indique que les ours gardent toujours le contrôle.



Les haussiers de Cardano auraient besoin de pousser ADA vers le niveau de rupture à 0,9 €. Une cassure et une clôture au-dessus de ce niveau pourraient être le premier signe que les haussiers sont de retour dans le jeu.



Les altcoins ont bondi mais la situation reste fragile



Parallèlement à l'envolée du bitcoin, les graphiques des altcoins ont affiché des gains élevés. LINK s'est détaché de la ligne de tendance descendante et a bondi à 13 €. Cependant, les haussiers ont perdu leur élan à ce niveau et le prix est retombé à 11 €.



IOTA a trouvé un support temporaire à 0,63 €, mais doit encore faire face à la résistance supérieure du triangle descendant sur un cadre temporel plus élevé. Pour inverser la tendance de baissière à haussière, les haussiers devraient conduire le prix au-dessus de la résistance.



Dans l'ensemble, le marché de la crypto a montré des signes d'amélioration avec le mouvement haussier en milieu de semaine. Cependant, la situation reste très fragile et incertaine, car de multiples facteurs sont en jeu. La guerre en Ukraine, l'inflation et le décret américain sur les crypto-monnaies jouent un rôle important dans le façonnement de l'action des prix.



www.bitpanda.com



Avis de non-responsabilité : Ce contenu est fourni à titre d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier.



