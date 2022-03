La startup Apiday se lance avec un outil unique pour le reporting extra-financier 5 questions posées à Édouard Audi, PDG et cofondateur de la startup apiday qui se lance sur le marché des greentechs/regtechs.

Pouvez-vous nous présenter apiday ?



En une phrase, apiday permet aux entreprises de mesurer leur performance extra-financière (aussi

appelée données ESG, pour Environnement, Social et Gouvernance) de manière aussi systématique

et avec autant d’aisance que leurs données financières.



Aujourd’hui, les entreprises ne peuvent plus prioriser uniquement leurs performances financières,

sans considérer leur impact sur l'environnement et la société. La pression vient des consommateurs

mais aussi des investisseurs, des partenaires, des employés et maintenant de la réglementation.

C’est un problème de taille, car les entreprises ne sont pas préparées : elles manquent de ressources

et d'expertise ESG en interne, et n’ont pas le temps de collecter leurs données ESG de manière

régulière. L’une des raisons expliquant ceci est qu’il n’existe pas d’outil adapté pour les accompagner

dans ces démarches.



Ainsi, la solution d’apiday simplifie la collecte et l'analyse des données ESG des entreprises, en

combinant l’expertise humaine de spécialistes RSE avec une technologie de Machine Learning. Les

entreprises génèrent leurs rapports extra-financiers, répondent à leurs questionnaires RSE

(demandés par les investisseurs, pour les appels d'offre, etc.) ou obtiennent leurs certifications RSE

(B Corp, Ecovadis) en quelques jours au lieu de plusieurs mois.



Nous avons simplifié ce processus long et complexe afin de soutenir les acteurs désireux de

formaliser leur stratégie RSE, quelle que soit leur taille ou leur moyens. Notre solution est intuitive,

exigeant le moindre effort de la part des entreprises. Nous nous chargeons d'analyser les documents

importés et de générer les réponses aux questionnaires, grâce à l’IA, et l’analyse de nos experts. Les

requêtes ESG suivantes sont traitées de façon automatique, car les données sont stockées et

organisées. Enfin les données ESG peuvent être intégrées aux réflexions stratégiques de l’entreprise,

au même titre que les données financières.



Pourquoi avoir créé apiday ?



Tout a commencé par une intuition, que Charles Moury, Erol Hoke et moi-même avons développée

lors de nos parcours professionnels respectifs : les sujets sociétaux et environnementaux prenaient

alors de l’ampleur, mais nous avons pu relever de nombreuses failles. De mon côté, le déclic est

arrivé lors de mon expérience chez le Cab, ayant été marqué par les conflits sociaux répétés, liés aux

chauffeurs. Charles évoluait dans le monde de la finance, et a constaté les difficultés des acteurs

financiers à intégrer les critères ESG dans leurs prises de décisions. Erol est quant à lui un fervent

partisan de la mouvance "tech for good", et s'est intéressé aux meilleurs moyens de mettre la tech au

service du plus grand nombre. Puis, nous avons échangé avec des acteurs de la RSE, qui nous ont

confirmés que collecter, analyser et suivre leurs données ESG était la partie la plus chronophage et

complexe. C’est ainsi qu’est né apiday : en nous basant sur nos expériences personnelles et sur ces

échanges, nous avons conceptualisé un outil simple, fiable et rapide de collecte et d’analyse de

données ESG. Pour moi, l’ESG façonne dès à présent le futur des entreprises, de la société et de la

planète. Toute l’équipe est particulièrement sensible à ces sujets sociétaux et environnementaux, et

chaque collaborateur d’apiday est animé par cette volonté de sortir du banc de touche, afin d’agir de

manière concrète et de contribuer à l’élaboration d’un monde meilleur.



À quel problème répond votre solution ?



Notre solution a pour ambition de répondre à deux problématiques majeures :

● La première est d’aider les utilisateurs à répondre à leurs demandes ESG, qui sont de plus en

plus nombreuses (demandes des investisseurs, consommateurs, employés, banques,

régulateurs), ou de les soutenir dans leur volonté d’obtenir une certification. Ces demandes

ESG passent par de nombreux questionnaires, qui sont techniques, chronophages et longs à

remplir.



En passant par apiday, l’utilisateur importe simplement sa demande, ce qui nous permet

d'identifier automatiquement une liste de documents à partager pour y répondre. Puis,

l’utilisateur utilise notre outil pour récupérer facilement les documents éparpillés auprès de

l’ensemble des parties-prenantes. Par la suite, nous extrayons les données ESG pertinentes

et générons son rapport, répondons à son questionnaire ou l’accompagnons vers l’obtention

de sa certification RSE. Le processus est fluide et fiable, permettant à nos clients de gagner

un temps précieux, en toute tranquillité.



● Le deuxième problème est lié à l’absence d’un cadre ESG universel ainsi qu'à la multitude de

standards, réglementations et certifications ESG existants, qui imposent aux entreprises de

répondre à une multitude de questionnaires différents selon leurs interlocuteurs.

C’est pourquoi nous avons cartographié les questions des standards ESG les plus utilisés,

ainsi que les informations nécessaires pour y répondre, et les documents contenant ces

informations. Une fois les documents partagés et analysés par nos équipes, ils sont

centralisés sur notre outil, pouvant ainsi être réutilisés automatiquement pour répondre aux

futures demandes ESG.



Ainsi, notre outil permet un suivi de la performance extra-financière dans le temps, au même titre

qu’un logiciel de reporting financier. Nous devenons l’allié des entreprises pour la collecte, le suivi et

l’analyse de leurs données ESG. A notre échelle, nous aidons aussi à minimiser le risque de

greenwashing, analysant des données précises et vérifiables.



L’ESG et la RSE sont en effet des termes de plus en plus utilisés. Pouvez-vous nous expliquer

la nuance entre ces deux notions ?



Pour faire simple, on parle de performances ESG et de stratégie RSE. L’ESG vient du monde de la

finance et a comme objectif principal d’évaluer les risques Environnementaux, Sociaux et de

Gouvernance (ESG) extérieurs auxquels les entreprises sont exposées. Tandis que la responsabilité

sociétale des entreprises (RSE) évalue l’impact de l’entreprise sur le monde.



Les deux notions ont pour vocation de récompenser les comportements vertueux et d’améliorer le

monde de demain : l'ESG est un exercice d'analyse, permettant de mesurer la performance

extra-financière, mais n'a pas vocation à proposer de leviers d'amélioration concrets. La RSE, quant à

elle, est une démarche de changement qui s'intéresse à la mise en place de stratégies concrètes

permettant aux entreprises d'améliorer leur impact sur la société et l'environnement.



Voici un exemple concret permettant d’illustrer cette nuance : apiday propose d'étudier et d'examiner

les données ESG des entreprises, afin de soutenir et de certifier leurs stratégies RSE. Dans son

rapport ESG l'entreprise publie son empreinte carbone, dans le cadre de sa stratégie RSE elle va

définir un plan d'action sur plusieurs années pour réduire cette empreinte à différents niveaux de

l'entreprise. Une stratégie RSE efficace nécessite un exercice continu de collecte et d'analyse des

données ESG, car on ne peut améliorer que ce qu'on sait mesurer.



Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ces deux notions prennent de l’ampleur dans notre

société, notamment pour les entreprises ?



Depuis la crise de gouvernance des groupes Uber, Danone et Orpéa, qui ont mis en avant les limites

systémiques d’un manque de stratégie RSE intégrée, documentée et vérifiée, la société fait face à un

besoin urgent de transparence et de sens. Ce sentiment s’est brutalement accéléré pendant la crise

de la COVID-19. Les normes et réglementations ESG deviennent de plus en plus importantes et

incontournables, notamment en France et en Europe. L’UE positionne ces questions en top priorité

avec le développement de la taxonomie (classification européenne des activités économiques ayant

un impact favorable sur l'environnement).



Cette prise de conscience est générale dans la mesure où 37% des fonds de capital risque ont refusé

d’investir à cause de critères ESG, 57% des consommateurs favorisent les organismes conscients de

leur impact environnemental et 37% des jeunes actifs attendent de l’entreprise qu’elle soit utile pour

la société. Il est clair qu’aujourd’hui l’acte d’achat n’est plus uniquement motivé par le prix ou la

qualité du produit, mais aussi par son impact environnemental et sociétal, ou celui de l’entreprise qui

le commercialise. Il est donc étonnant de constater qu’aucune plateforme ne permette aujourd'hui aux

entreprises de simplifier leur processus de centralisation et d’analyse des données ESG. apiday est

ravie de faire partie des précurseurs européens de ce domaine, en permettant aux entreprises, quelle

que soit leur taille, de consolider, vérifier et certifier leur stratégie RSE.

