La French Tech Grand Paris affiche son nouveau board

Elles ont pour rôles, entre autres, de représenter l'association French Tech Grand Paris au sein de l'écosystème et d'aider à définir les axes stratégiques de l'association. Ce sont 10 nouvelles personnalités qui épaulent désormais Lara Rouyres (Présidente), Alexandra André (Directrice générale), Delphine Villuendas (Secrétaire générale) et Benjamin Bitton (Trésorier). Le nouveau board de la French Tech Grand Paris est donc composé de : • Reza Malekzadeh (General Partner chez Partech) conserve sa place au sein du board, dont il est membre depuis 2020. • Morad Attik : Co-founder de Evolukid • Alexandre Bellity : Founder & CEO de Cleany • Laure Cohen : Co-founder & CEO de CertiDeal • Stéphanie Delestre : CEO (ex CEO de QAPA, la solution digitale Adecco) et Business Angel • Nicolas Douchement : Chief Operations, Ecosystem and Experience Officer chez Viva Technology • Antoine Fourcade : Founder & CEO de Sirius Space Services • Maxime GUILLAUD : CEO de INSKIP Entrepreneurs • Mathieu LÉLU : Head of Development, Member Relations and Commissions & Clubs chez France Invest • Houcine MENACER : Founder & CEO de WinSide, Lauréat French Tech Tremplin - Incubation S1 • Thibault Naline : VP Partnership & Sales chez Lifen A propos de la French Tech Grand Paris La French Tech Grand Paris est la communauté des startups et scale-up franciliennes. Elle représente un collectif d’entrepreneurs, d’investisseurs et de leaders du digital créé pour représenter les 8000+ startups présentes sur le territoire, et de porter la voix d’un écosystème qui concentre 70% des métriques de la Tech. Elle l’active via de nombreux événements (Tech Days, Paris AI Week,…), fédère les nombreux acteurs présents dans le Grand Paris, et y déploie les programmes nationaux de la French Tech (Tremplin, Central, Rise…).

