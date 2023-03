Accueil Envoyer Imprimer Partager La Banque Postale rachète la technologie de la fintech Joe, experte du Buy-Now-Pay-Later Joe, pionnier du Buy-Now-Pay-Later pour les consommateurs, s’associe avec Django, filiale de La Banque Postale dédiée au paiement fractionné. Cette opération consacre la montée en puissance de la jeune pousse française après seulement 2 ans d’activité commerciale. En faisant ce choix, la Banque Postale accélère en profitant d’un fonds de commerce solide développé par la jeune fintech. Django souhaite profiter de toute l’expertise, technologie et talents de Joe pour lancer une application B2C pour un BNPL responsable et mesuré.





Start-up passée par le prestigieux Y Combinator basé à San Francisco et hébergée chez platform58, incubateur de La Banque Postale, Joe proposait une application permettant de fractionner a posteriori ses dépenses. Après seulement 2 ans d’activité commerciale, la fintech comptait plus de 200 000 utilisateurs. L’entreprise s’est aussi vu remettre par Cédric O le Prix Louis Pasteur de La French Tech Rise, sélectionnée parmi des centaine de startups dans toute la France.



Kevin OHANA, CEO & Co-fondateur de Joe raconte avoir déjà été courtisé par un acteur important du marché à l’échelle européenne ainsi que des business angels de renom : “ Nous nous étions déjà fait approchés il y a plusieurs mois par une grosse scale-up européenne du secteur pour une opération de M&A, mais il était encore un peu tôt pour nous. Nous avons donc préféré continuer l’aventure et participer à Y Combinator… “



Une stratégie qui lui réussit, indéniablement : Joe a ensuite levé 2,5 millions d’euros auprès de Y Combinator, 115K Capital et de business angels comme Thibaud Elzière et Quentin Nickmans (E-founders) ou encore Camille Tyan (PayPlug) et Olivier Pailhes (Aircall), Gilad Engel (Target VC) puis avait levé 10 millions d’euros de dette en juin 2022 auprès du fonds alternatif Avelinia Capital basé au Royaume-Uni.



Le rachat du fonds de commerce de Joe par Django, finalisé en novembre 2022 est une sortie pour le moins réussie pour ses investisseurs, d’autant plus quand on connaît le contexte économique actuel et les difficultés que rencontrent les entreprises de la Tech. C’est un véritable tour de force que d’avoir mené cette opération en si peu de temps.



L’AMBITION D’UN BNPL D’UN NOUVEAU GENRE

Après une première approche pendant l'été 2022, les synergies possibles avec la Banque Postale se font beaucoup plus évidentes : “Le fait de se rapprocher de l’une des plus grandes banques françaises pour pouvoir continuer notre développement a été un facteur décisif dans notre choix. Nous nous rendions compte que l’écosystème, assez fragmenté jusque-là, était en passe de se consolider, et nous avions le souhait de nous associer à un acteur qui partage notre vision responsable.” explique Yohan Elbase COO & co-fondateur de Joe.



Django a racheté la technologie de Joe pour mettre en place une solution de paiement fractionné à destination des consommateurs : le fonds de commerce, l’application, les 15 salariés et les clients.. Kevin Ohana prend en charge l’application et les produits BtoC de Django tandis que le CTO de Joe, Alexandre Leclercq, devient CTO de Django, et Yohan Elbase prend en charge le développement de l’international.



Django à travers ces différentes offres va lancer une application BtoC qui permettra de distribuer un BNPL responsable sur tout le territoire et à l’international. Cette transaction inscrit donc le BNPL dans une nouvelle dimension pour transformer durablement le paiement fractionné.



A propos de Joe

Et si on simplifiait considérablement la vie des Français en cette période compliquée ? Joe est une solution unique et innovante en France qui va (réellement) faire plaisir aux français et changer leur quotidien. Découvrez Joe, l'app qui a soulagé les galères financières de +10 000 utilisateurs : Le concept ? On rembourse vos dépenses et on les étale en 3x. Joe donne l'impression que ses fins de mois sont (moins) difficiles que d'habitude, en évitant les agios & les imprévus de dernières minutes qui plombent les finances.



Lire aussi l'étude Finastra sur Finyear Face à une demande grandissante de modèles de consommation basée sur les achats impératifs ou dépenses imprévues, Kevin Ohana, ancien Investment Specialist chez UBS, et Yohan Elbase, ex-directeur des fusions-acquisitions chez Haussmann Venture lancent en 2020 la start-up Joe, spécialisée dans le paiement en plusieurs fois à destination des consommateurs avec une approche responsable.Start-up passée par le prestigieux Y Combinator basé à San Francisco et hébergée chez platform58, incubateur de La Banque Postale, Joe proposait une application permettant de fractionner a posteriori ses dépenses. Après seulement 2 ans d’activité commerciale, la fintech comptait plus de 200 000 utilisateurs. L’entreprise s’est aussi vu remettre par Cédric O le Prix Louis Pasteur de La French Tech Rise, sélectionnée parmi des centaine de startups dans toute la France.Kevin OHANA, CEO & Co-fondateur de Joe raconte avoir déjà été courtisé par un acteur important du marché à l’échelle européenne ainsi que des business angels de renom : “Une stratégie qui lui réussit, indéniablement : Joe a ensuite levé 2,5 millions d’euros auprès de Y Combinator, 115K Capital et de business angels comme Thibaud Elzière et Quentin Nickmans (E-founders) ou encore Camille Tyan (PayPlug) et Olivier Pailhes (Aircall), Gilad Engel (Target VC) puis avait levé 10 millions d’euros de dette en juin 2022 auprès du fonds alternatif Avelinia Capital basé au Royaume-Uni.Le rachat du fonds de commerce de Joe par Django, finalisé en novembre 2022 est une sortie pour le moins réussie pour ses investisseurs, d’autant plus quand on connaît le contexte économique actuel et les difficultés que rencontrent les entreprises de la Tech. C’est un véritable tour de force que d’avoir mené cette opération en si peu de temps.Après une première approche pendant l'été 2022, les synergies possibles avec la Banque Postale se font beaucoup plus évidentes : “Le fait de se rapprocher de l’une des plus grandes banques françaises pour pouvoir continuer notre développement a été un facteur décisif dans notre choix. Nous nous rendions compte que l’écosystème, assez fragmenté jusque-là, était en passe de se consolider, et nous avions le souhait de nous associer à un acteur qui partage notre vision responsable.” explique Yohan Elbase COO & co-fondateur de Joe.Django a racheté la technologie de Joe pour mettre en place une solution de paiement fractionné à destination des consommateurs : le fonds de commerce, l’application, les 15 salariés et les clients.. Kevin Ohana prend en charge l’application et les produits BtoC de Django tandis que le CTO de Joe, Alexandre Leclercq, devient CTO de Django, et Yohan Elbase prend en charge le développement de l’international.Django à travers ces différentes offres va lancer une application BtoC qui permettra de distribuer un BNPL responsable sur tout le territoire et à l’international. Cette transaction inscrit donc le BNPL dans une nouvelle dimension pour transformer durablement le paiement fractionné.Et si on simplifiait considérablement la vie des Français en cette période compliquée ? Joe est une solution unique et innovante en France qui va (réellement) faire plaisir aux français et changer leur quotidien. Découvrez Joe, l'app qui a soulagé les galères financières de +10 000 utilisateurs : Le concept ? On rembourse vos dépenses et on les étale en 3x. Joe donne l'impression que ses fins de mois sont (moins) difficiles que d'habitude, en évitant les agios & les imprévus de dernières minutes qui plombent les finances.

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.









Articles similaires < > Étude | 9 banques sur 10 envisagent d’investir dans les technologies de paiement modernes pour suivre le rythme d’innovation des fintechs Scalapay, la licorne européenne des paiements, acquiert l’établissement de paiement italien Cabel IP S.p.A. Nomination | Virginie Melaine-Christensen prend la direction générale d’Adyen France