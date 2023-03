Accueil Envoyer Imprimer Partager Étude | 9 banques sur 10 envisagent d’investir dans les technologies de paiement modernes pour suivre le rythme d’innovation des fintechs Une étude du groupe Aite-Novarica en collaboration avec Finastra révèle que les banques doivent investir dans les nouvelles technologies pour répondre à la demande de leurs clients professionnels qui exigent des capacités de paiement plus robustes.

Aite-Novarica Group révèle que les paiements constituent un levier de croissance et d’innovation important pour le secteur des services bancaires commerciaux, mais que les systèmes existants ne permettent pas d’offrir les capacités de paiements améliorées attendues par les utilisateurs. Ainsi, près de la moitié des banques interrogées reconnaissent que les fintechs, qui offrent généralement une expérience client fluide, ont déjà accaparé au moins 10 % de leur volume de paiements. Pour infléchir cette tendance, la majorité des banques investissent dans des technologies de paiement modernes et plus de 9 sur 10 (94 %) prévoient de continuer à le faire dans les 2 à 3 prochaines années, dont 65 % de manière importante ou modérée.



Baptisée « Modernisation et technologies des paiements : priorités, défis et partenariats » , cette enquête révèle que les paiements en temps réel sont l’un des principaux moteurs de la modernisation des paiements. À ce titre, de nombreuses institutions financières sont en train de déployer de nouveaux rails de paiement. 72 % des répondants déclarent ainsi avoir au moins un projet achevé, en cours ou à venir, ce qui témoigne de la volonté des banques de faire de cette démarche de modernisation un facteur d’innovation et de différenciation.



Malgré le développement des paiements en temps réel, leur mise en œuvre pose de nombreuses difficultés et 57 % des répondants déclarent que l’adaptation de l’infrastructure existante rend leurs efforts de modernisation extrêmement ou très difficiles. En outre, beaucoup de banques indiquent ne pas disposer des ressources nécessaires pour intégrer les nouvelles technologies aux systèmes déjà en place ce qui complexifie davantage leur démarche. Ainsi, 7 sur 10 estiment que les défis techniques liés à cette intégration représentent un frein ou un obstacle majeur, soulignant ainsi le besoin de collaboration avec des partenaires technologiques agiles pour optimiser la mise en œuvre de ces technologies.



Cette enquête a été menée auprès de 108 banques en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique et s’intéresse aux stratégies, aux priorités et aux défis des banques en matière de paiements à court et long terme.



Elle met en avant d’autres enseignements clés :

• Les paiements transfrontaliers présentent des défis importants. Pour l’ensemble des banques interrogées, les plus grands défis sont liés aux problèmes de conformité et de sécurité : 56 % considèrent ces enjeux extrêmement ou très difficiles.



• La plupart des banques ont une opinion positive du cloud. Elles reconnaissent l’importance et les avantages de migrer la gestion des paiements vers le cloud, avec seulement 9 % de répondants opposés à la migration.



• Le paiement en tant que service (PaaS) réduit le délai de mise sur le marché. De nombreuses banques s’accordent également sur le rôle du PaaS dans la réduction des délais de mise sur le marché et l’amélioration des capacités de paiement : 73% des personnes interrogées pensent que le PaaS leur permettra de lancer de nouveaux services plus rapidement.



« Cette enquête met en lumière les nombreux défis auxquels est confronté le secteur des paiements mais aussi les nouvelles opportunités de croissance. Pour aider à relever ces défis, le choix du bon partenaire s’avère plus crucial que jamais », déclare Barry Rodrigues, Vice-président exécutif Payments Business Unit chez Finastra. « Notre mission est d’incarner ce partenaire et d’aider nos clients à saisir ces nouvelles opportunités. »



« Alors que les entreprises exigent des capacités de paiement plus efficaces et avancées, les banques reconnaissent que si elles n’investissent pas dans une technologie plus robuste, elles pourraient rapidement se retrouver à la traîne derrière leurs concurrents », ajoute Erika Baumann, Directrice, Services bancaires commerciaux et paiements chez Aite-Novarica Group. « Nos recherches montrent qu’une démarche globale et commune pour créer une gamme de services de paiements plus performants et innovants, fondée sur la bonne infrastructure avec le bon partenaire, est cruciale pour rester compétitif dans un environnement basé sur le temps réel. »



Téléchargez le rapport complet de l’enquête.



Méthodologie

Ce rapport est basé sur une enquête menée auprès de 108 responsables mondiaux des paiements bancaires et des produits en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Aite-Novarica Group a mené la recherche au 4ème trimestre 2022 et au 1er trimestre 2023. L’échantillon est représentatif, à part quasi égale, des institutions financières selon leur taille, y compris 36 banques de niveau inférieur (C.A de 3 à 30 milliards de dollars américains), 38 banques de niveau intermédiaire (C.A de 30 milliards à 100 milliards de dollars américains) et 34 banques de premier plan (C.A de plus de 100 milliards de dollars américains). Le nombre de clients de ces institutions varie entre 2 000 et 350 000, avec une moyenne de 30 000. Les répondants étaient tous des cadres supérieurs qualifiés possédant une connaissance approfondie de la trésorerie, de la gestion de trésorerie, des paiements, de la stratégie de produits et des produits de leurs institutions financières. Le rapport s’appuie également sur les connaissances approfondies de l’auteur sur l’industrie des paiements. Ce rapport et l’enquête sur laquelle il est basé ont été réalisés en collaboration avec Finastra. Aite-Novarica Group conserve un contrôle éditorial total sur les résultats, la méthodologie et l’analyse des données.





À propos de Finastra :

Finastra, fournisseur mondial d'applications logicielles pour les services et les marchés financiers, a lancé en 2017 la plus grande plateforme ouverte dédiée à l’innovation : FusionFabric.cloud. Cette technologie fournit des solutions et des services de pointe dans le domaine des prêts, des paiements, de la trésorerie et des marchés de capitaux, ainsi que de la banque de détail et numérique, afin de permettre à des institutions financières de toutes tailles de renforcer les relations bancaires directes et de générer de nouveaux leviers de croissance grâce à la finance intégrée (Embedded Finance) et le Banking as a Service (BaaS). Forte de son approche pionnière et de son engagement en faveur de la finance ouverte et collaborative (open finance), Finastra compte plus de 8600 clients, dont 90 des 100 premières banques mondiales. Pour plus informations, visitez finastra.com.



À propos de Aite-Novarica Group :

Aite-Novarica Group est une société de conseil qui fournit des informations essentielles sur la technologie, la réglementation, la stratégie et les opérations à des centaines de banques, d’assureurs, de fournisseurs de paiements et de sociétés d’investissement, ainsi qu’aux fournisseurs de technologies et de services qui les soutiennent. Composés d’anciens cadres supérieurs en technologie, en stratégie et en exploitation, ainsi que de chercheurs et de consultants expérimentés, nos experts fournissent des conseils pratiques à notre clientèle, en tirant parti des connaissances approfondies développées via notre vaste réseau de clients et d’autres contacts de l’industrie.

