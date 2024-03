L'entrepreneur belge, Pieterjan Bouten lance son fonds early stage, Entourage et son Venture studio épaulé par un pool d'entrepreneurs

Entourage, créée par Pieterjan Bouten, cofondateur et ancien CEO de la société SaaS Showpad (plus de 120 millions de dollars de fonds levés) a pour objectif de construire et de financer la prochaine génération d'entreprises SaaS B2B. Pieterjan Bouten, souhaite apporter son expérience éprouvée en matière de création d'entreprise Saas from scratch. Il est par ailleurs investisseur dans plus d'une trentaine d'entreprises logicielles B2B telles que Spendesk, Swan, Silverfin (rachetée par Visma), Growblocks et Bitmovin.



Entourage sera exclusivement gérée par des entrepreneurs et des dirigeants. CEO de l'entité, Pieterjan Bouten est rejoint dans cette nouvelle aventure par Maarten Mortier (ex-Henchman, Robovision, Showpad) et Evert Beeckman (ex-Showpad), respectivement partners pour

Entourage Studio et Entourage Capital.



« Nous souhaitons devenir les entrepreneurs et les investisseurs que nous rêvions d'avoir à nos côtés lors de la création et de la croissance de nos entreprises », déclare Pieterjan Bouten. « Notre mission est de soutenir la prochaine génération d’entrepreneurs SaaS européens pour qu'ils réussissent encore mieux que leurs prédécesseurs, en les aidant à prendre de meilleures décisions et en raccourcissant le délai pour atteindre le prochain stade

important de leur développement. »



Entourage est soutenu par une liste de fondateurs d'entreprises B2B SaaS de renom, dont Jason Lemkin (Saastr), Louis Jonckheere & Peter Minne (Showpad), Stijn Christiaens

(Collibra), Jan Hollez et Zhong Xu (Deliverect), Joris Van Der Gucht & Tim Vandecasteele (Silverfin), Matthias Geeroms (Lighthouse), Ewout Meyns & Mattias Putman (Piesync, racheté par HubSpot), Gregory Blondeau (Proxyclick, racheté par Thoma Bravo), Jeremy Le Van (Sunrise, racheté par Microsoft), Jeroen De Wit (Teamleader), Michiel Bearelle (Officient, racheté par Exact), et Piet Maes (Sofico).



Pieterjan Bouten ajoute : « L'Europe en est à une étape passionnante en matière d'investissements Early Stage. Beaucoup d'entrepreneurs SaaS européens ont réussi à fonder de grandes entreprises et sont maintenant prêts à en faire profiter la prochaine génération - qui deviendra encore plus performante que la précédente. Telle est notre vision pour

Entourage. »



Première entreprise à être incubée par Entourage Studio, tekst.com est une plateforme IA qui automatise l'assistance et le back-office des grandes entreprises. Wouter Janssen et Tiebe Parmentier ont fondé l'entreprise après l’obtention de leurs diplômes respectifs. En s’associant à Entourage, ils ont réalisé des progrès significatifs constituant rapidement une équipe, améliorant leur produit et signant des accords commerciaux avec des entreprises telles que Becton Dickinson, Milcobel, Asteria et Securex.

Au cours des deux prochaines années, Entourage Studio a pour objectif de créer de nombreuses entreprises SaaS B2B à forte croissance. Entourage s'appuiera pour cela sur son partenariat avec In The Pocket, l'une des principales sociétés de développement de logiciels en Europe, dirigée par Jeroen Lemaire et comptant plus de 200 experts spécialisés dans tous les aspects de la création de produits numériques.



« Le fait qu'In The Pocket soit un partenaire de longue date et un financeur important d'Entourage Studio est un facteur de différenciation unique. Une équipe éprouvée composée de plus de 200 spécialistes compétents dans l’ensemble des dimensions de la création de produits numériques nous permettra d'agir rapidement et de rester flexibles lorsque nous explorerons les idées et les opportunités d'Entourage Studio », commente Pieterjan Bouten,

co-fondateur en 2010 de In The Pocket (avant Showpad) avec Jeroen Lemaire et Louis

Jonckheere.



Premiers investissements à grande échelle : Aikido, Henchman, NineID

Du côté des investissements, Entourage Capital se lance avec 3 sociétés SaaS B2B à forte

croissance dans son portefeuille : Aikido, Henchman et NineID. Aikido (cybersécurité) a récemment obtenu une levée de fonds de 5 millions d'euros auprès de Notion Capital et Connect Ventures, tandis que Henchman (LegalTech) et NineID (contrôle

d'accès et gestion des sous-traitants) progressent rapidement sur leurs marchés respectifs grâce à des produits de qualité supérieure, au recrutement d'équipes compétentes et à une

croissance significative.

En tant qu'investisseur, Entourage privilégie les investissements précoces, du seed à la série A. Les investisseurs apprécient la solidité de l'équipe fondatrice apportant traction initiale et chiffres de croissance prometteurs. Se positionnant comme « des entrepreneurs devenus capital-risqueurs », l’équipe dirigeante d'Entourage offre des compétences de premier ordre en matière de création et de développement d'entreprises.