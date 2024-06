L'UDPN dévoile deux systèmes de gestion des monnaies numériques issus de ses POC

Alors que de grands géants bancaires internationaux comme JP Morgan, Citibank et Société Générale ont lancé des services de monnaie et d'actifs numériques, la transformation numérique dans le secteur financier devient critique pour l'entreprise. Les systèmes de paiement bancaire traditionnels souffrent de coûts élevés, d’un manque de transparence, de lenteurs et d’inefficacités – particulièrement problématiques pour les transactions transfrontalières à volume élevé. L'adoption de nouvelles technologies numériques permet aux institutions financières de réduire considérablement leurs coûts d'exploitation, d'améliorer la transparence et de proposer des services innovants. Les monnaies numériques réduisent le temps de transaction de quelques jours ou semaines à quelques secondes et éliminent les risques de contrepartie grâce à l'utilisation de contrats intelligents, garantissant ainsi une circulation fluide entre les banques.





L’exploitation d’un système de monnaie numérique implique une gestion complexe du cycle de vie. Ces nouveaux systèmes de monnaie et d'actifs numériques doivent s'intégrer facilement aux systèmes bancaires de base, pour garantir la conformité et la sécurité dans un environnement réglementé. Les solutions d'UDPN peuvent être reliées efficacement aux systèmes existants via des API, garantissant ainsi une interopérabilité transparente avec les infrastructures bancaires traditionnelles et d'autres systèmes de monnaie numérique dans des cadres réglementés. Alors que la surveillance réglementaire s'intensifie à l'échelle mondiale autour des pièces stables et des actifs numériques, les solutions UDPN offrent un cadre robuste et conforme, adapté au fonctionnement dans des environnements financiers réglementés.



Les solutions innovantes d'UDPN, Tokenised Deposit/Stablecoin Management System et Digital Asset Tokenisation System, fournissent des systèmes de monnaie et d'actifs numériques complets et prêts à déployer, qui peuvent être installés dans une banque ou dans l'environnement sur site ou cloud d'un opérateur de stablecoin, accordant aux institutions la souveraineté totale des données et la flexibilité de choisir leur infrastructure sous-jacente et de déployer des monnaies ou des actifs numériques sur n'importe quelle blockchain publique ou privée. Les deux solutions offrent un avantage unique : la possibilité optionnelle d'interopérer avec d'autres systèmes de monnaie numérique réglementés via l'infrastructure de l'UDPN. Cette fonctionnalité favorise une collaboration et une intégration transparentes au sein de l'écosystème de la monnaie numérique.



Alors que le monde financier se numérise rapidement, les institutions financières et les banques doivent adopter l’innovation pour garder une longueur d’avance. Le système de pointe de gestion des dépôts/stablecoins tokenisés et le système de tokenisation des actifs numériques d'UDPN permettent aux dirigeants financiers de forger aujourd'hui l'avenir de la banque numérique.