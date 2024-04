L'UDPN intègre le stablecoin EURS émis par Stasis

L'UDPN explique sa raison d'intégrer l'EURS par rapport à " ses avantages uniques et de sa structure juridique, qui la distinguent de la douzaine de stablecoins en euros disponibles sur le marché. En tant que l'un des plus anciens stablecoins en euros, conformes et réglementés, l'EURS émis par STASIS est garantie sur une base 1:1 par des soldes en euros liquides auprès de la Banque centrale lituanienne. "

Via cette intégration, UDPN souhaite ouvertement contribuer à déployer la portée mondiale de l'EURS et sa portée commerciale. l'EURS sera ainsi la référente stablecoin Euros au sein de l'UDPN



L'EURS peut être utilisé pour des transferts et des swaps sur l'UDPN, et les entreprises peuvent bénéficier de l'interopérabilité de l'EURS avec d'autres stablecoins sur l'UDPN, y compris l'USDC et le PYUSD. Les caractéristiques de stabilité et de conformité réglementaire de l'EURS en font un choix idéal pour les clients qui souhaitent effectuer des transactions dans différentes devises, à l'intérieur et à l'extérieur de leur système bancaire. L'EURS peut également être intégré comme option de paiement sur les plateformes de commerce électronique, offrant aux clients une option stable et réglementée pour les transactions numériques. Enfin, en tant que stablecoin, EURS peut jouer un rôle important dans le processus de change des devises numériques au sein de l'UDPN, en fournissant une base stable pour les conversions et les règlements.



Steffen Schacher, responsable UDPN chez GFT, a déclaré : " L'intégration réussie de la monnaie numérique STASIS EURS dans l'UDPN représente un saut transformateur dans une nouvelle ère d'interopérabilité pour les monnaies numériques, prête à redéfinir l'infrastructure financière de l'avenir. Nous prévoyons l'émergence de nombreux fournisseurs de monnaies numériques dans les mois à venir, qui joueront un rôle central dans le façonnement de l'écosystème des paiements numériques et relèveront efficacement le défi de l'interopérabilité. "



" L'adoption des EURS sur la plateforme UDPN n'est pas seulement une intégration technique, mais un pas en avant significatif dans l'évolution des paiements numériques au sein de l'UE ", a déclaré Gregory Klumov, PDG de STASIS. " Nous sommes fiers d'être à l'avant-garde de cette révolution du stablecoin, qui favorise l'innovation, l'inclusion et l'efficacité dans le secteur financier. "