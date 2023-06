L'Actu vue par...Benoît de Jessey : "La crypto, tout part à vau-l’eau….Vraiment ?"

Alors que ne cessent de retentir les histoires de la SEC vs Binance, la SEC vs Ripple ou encore la SEC vs Coinbase (bref la SEC vs la crypto), et sur fond de pression réglementaire accrue, un acteur semble se démarquer par son importance : Blackrock. En effet, alors que Binance est soupçonné de blanchiment aggravé en France et d’exploiter une plateforme non enregistrée aux USA, que Ripple lutte pour savoir comment considérer une crypto face à la SEC, tout comme Coinbase (qui pour l’instant ne se défend pas trop mal), le géant de la gestion d’actifs, BLACKROCK, fait une apparition remarquée dans le (pas si) petit écosystème bouillonnant de la crypto. En effet, le fonds a déposé auprès de la SEC une demande d’ETF Bitcoin, baptisé « iShares Bitcoin Trust », afin de permettre aux investisseurs américains de s’exposer au Bitcoin. C’est une excellente nouvelle. Car n’est pas Blackrock qui veut, et les choix ou décisions réalisés par la firme ne sont pas anodins, laissant généralement une trace indélébile dans le monde de l’investissement. Souvent considéré comme précurseur ou pionnier, Blackrock bénéficie d’un soutien massif, notamment de la part des institutionnels, et peut compter sur une réputation bien établie qui n’est plus à faire. Après une majorité de banques et d’institutions plus ou moins reconnues dont la liste serait bien trop longue à établir maintenant, le mastodonte aux 10.000 milliards sous gestion a donc décidé de franchir le pas. Ni la réglementation qui s’intensifie dans le monde (du G7 au G20, en passant par MiCa ou la SEC aux USA), ni les craintes -désormais amoindries- d’une bulle spéculative liée aux cryptos, ni les arguments de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, ni ceux liés à l’écologie, ni quelque argument que ce soit venant de la part des détracteurs anti-crypto n’auront influencé la décision de la société, maître dans son domaine. Serait-ce en vue du halving de 2024 ? Ou parce que leurs analystes prédisent un Bitcoin à plus de 500.000€ ? Ou tout simplement parce que cette cryptomonnaie (ou crypto actif pour les incrédules) a fini par s’imposer comme un actif à part entière, et qu’il est en réalité très demandé par les institutionnels ? Il me semble que Blackrock a la réponse. Et quand Blackrock prend une décision, le monde écoute, il analyse et apprend mais rarement ne critique. Car n’est pas Blackrock qui veut. Me voilà donc rassuré, sans réellement avoir eu besoin de l’être. Plus le temps passe, et plus je suis convaincu que la crypto, en classe d’actif bientôt considérée comme «classique», devrait faire partie intégrante d’un portefeuille ou même d’une épargne. Et si ce n’est pas un conseil en investissement, faites au moins la démarche de vous intéresser au sujet. Rappelez-vous, lors de la chute de FTX, alors que les banques vous interdisaient d’investir en crypto, que ces dernières figuraient pour la plupart dans la liste des créanciers rendue publique… A bon entendeur ;)

Investment Executive Search |

RSS |

Publicité |

Mentions légales |

Cookies Les meilleurs placements | Investir en bourse

Finyear© - All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Finyear© is prohibited

Finyear : ISSN 2114-5369 (Copyright 2005-2023). Finyear, une marque et une publication de Calmon Partners Media & Events SAS, 34b rue Guillaume Tell, 75017 Paris. Finyear© - All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Finyear© is prohibitedFinyear : ISSN 2114-5369 (Copyright 2005-2023). Finyear, une marque et une publication de Calmon Partners Media & Events SAS, 34b rue Guillaume Tell, 75017 Paris.