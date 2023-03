Accueil Envoyer Imprimer Partager L'ACTU VUE PAR...Benoît de Jessey : Silvergate à la déroute, les cryptos en banqueroute ? Cette semaine, Benoît de Jessey, CEO de Cryptech a décidé de passer au crible l'affaire Silvergate. Qu’en est-il réellement ? Y’a t il des risques sur l’industrie et le cours des cryptos peut-il s’effondrer dans les jours à venir ? Éléments de réponse.

Depuis quelques jours, l’affaire Silvergate remue l’écosystème crypto.



Tout d’abord, attardons-nous à comprendre le rôle de la banque Silvergate.



Fondée en 1988, cette institution financière traditionnelle est basée en Californie, membre de la Réserve Fédérale et côtée en bourse. C’est une institution respectée et tout ce qu’il y a de plus légitime.



En 2013, la banque se lance sur le marché de la crypto et récupère au sein de son portefeuille une clientèle prestigieuse qui compose désormais près de 95% de ses actifs sous gestion :

Coinbase, MicroStrategy, Kraken, Crypto.com, Tether…mais aussi FTX.

(En 2020, elle comptait près de 500 clients institutionnels et plus de 60 exchanges).



Alors que s’est-il passé ? Pourquoi les projecteurs sont-ils tournés vers Silvergate au point que la Maison Blanche en ait été informée ?



Tout remonte au désastre FTX (encore et toujours…). La faillite du second empire crypto continue de laisser des marques indélébiles au sein de l’écosystème, causant liquidations sur liquidations…



En raison d’une perte de confiance légitime de la part des investisseurs, de nombreux clients institutionnels ont décidé de retirer leurs fonds. Silvergate, référence bancaire du secteur, en a payé les frais : 8 milliards de dollars ont été retirés entre Novembre et Décembre 2022, faisant chuter le cours de son action de plus de 45% et constituant une perte sèche d’un milliard de dollars pour les comptes de la banque !



Déficit compliqué à combler, Silvergate a communiqué le 2 Mars dernier qu’elle ne pourra pas rendre à temps son rapport annuel aux autorités. Conséquence immédiate ? Le cours du Bitcoin a chuté de 5%.



L’autre conséquence serait tout bonnement la fin de l’activité de Silvergate. Une faillite de plus, et cette fois-ci d’une institution respectable opérant depuis plus de 35 ans dans le secteur bancaire, et dont les actifs représentaient un total de 11,6 Mds $ à Q4 2022.



Pour ne rien arranger à cette situation préoccupante, de nombreuses entreprises crypto ont décidé de rompre leur relation commerciale et ont quitté le navire à l’instar de Circle (émetteur de l’USDC), Paxos (BUSD), Gemini, Coinbase ou encore Crypto.com !



Faut-il paniquer pour autant et s’attendre à une chute vertigineuse du cours des cryptos ? Je pense que non, et pour deux raisons :



Premièrement, il est probable que ce qui deviendra « l’affaire Silvergate » ait déjà été « pricé » (cf la chute du cours du BTC de 5% et celle de l’action de Silvergate)



Deuxièmement, il se pourrait -selon le magazine Fortune- que Silvergate puisse être rachetée par une autre banque. Wells Fargo serait dans les starting blocks !



UST, 3AC, FTX… Silvergate rejoindra-t-elle cette tristement célèbre liste ? Affaire à suivre…

Chronique réalisée par Benoît de Jessey, CEO de Cryptech



Notes :

Benoit de Jessey est co-fondateur de Cryptech, "solution innovante de placement pour la trésorerie d’entreprise"



Nota Bene, Benoît de Jessey s’exprime ici en qualité de contributeur afin d’éclairer sur des actualités du monde de la crypto. Il ne s’agit en aucun cas de conseil en investissement. Benoît de Jessey et Finyear ont conclu un engagement moral concernant ce point. Les propos tenus dans cette chronique ne concernent que son auteur. Si Finyear opère un filtre éditorial, les opinions émises ne peuvent pas être considérées comme le reflet de la direction.









