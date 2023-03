L'ACTU VUE PAR...Benoit de Jessey. "MNBC : serait-on en train de copier la Chine ? "

Il est important de noter que chaque invité s’est exprimé en son nom propre.



« le cash du 21e siècle »

« le futur du cash »

« Il est possible de faire transiter de la monnaie FIAT sur le réseau Bitcoin : c’est la preuve que nous n’avons pas besoin des MNBC »



« Oui ! Cela fera la promotion de Bitcoin car les gens pourront enfin comparer ! »

« Les États occidentaux sont de plus en plus autoritaires. Alors sommes-nous certains de vouloir développer un outil leur donnant un accès instantané et automatique à nos données financières ? »

Pour Marion Laboure, Ph.D. - Deutsche Bank, c’estetdans un monde où les espèces sont de moins en moins utilisées. Son argument principal tient dans la possibilité d’inclure financièrement tous les citoyens, en rappelant que sur les 1.6 milliards d’individus n’ayant pas accès aux services financiers, 2/3 d’entres-eux ont un smartphone.Selon elle, les MNBC seront opérationnelles en UE d’ici 2025-2026.Diane Maurice, Conseillère au Département du Trésor U.S et ex-FED, partage un avis similaire, estimant que les MNBC permettront de démocratiser l’usage de la monnaie et pourront ainsi réduire la pauvreté en Afrique.Elle émet cependant quelques réserves concernant la vie privée et évoque les difficultés pour les US de mettre en place ce système en raison de l’implication de nombreuses entités.Quant à Yorick de Mombynes - Cour des comptes, il estime pour sa part que les MNBC sont un outil de contrôle puissant pour les États.Cela leur permettra d’émettre une monnaie programmable avec une limite d’utilisation dans le temps, qui pourront augmenter l’incitation à dépenser, mettre en place des taux d’intérêts négatifs, augmentant ainsi la consommation afin de booster l’économie (idéologie keynésienne).C’est un problème mondial dont les enjeux sont d’ordre philosophiques, politiques et civilisationnels.En réponse aux MNBC dont le principal argument semble être l’inclusion financière, Yorick précise que la solution existe déjà : le Bitcoin.À la question s’il est en faveur de leur mise en place, sa réponse est pour le moins intéressante (bien que sarcastique) :Parce que nous suivons l’exemple de la Chine, et que ce n’est pas une bonne nouvelle pour notre vie privée.Pour paraphraser Marion Laboure :Entre la praticité et la confidentialité, les gens choisissent généralement la praticité (Facebook, Gmail…). Pour les MNBC, les États choisiront le contrôle et non la confidentialité, notamment pour des questions de transactions illicites.Et je conclurai sur la question rhétorique de Yorick de Mombynes :Comme dirait l’autre, je pense que « la question est vite répondue » !La seule question qui reste en suspens et qui n’a finalement pas réellement trouvé de réponse lors de ce débat : les MNBC autoriseront-elles une sorte de concurrence de la part des stablecoins ? Notamment lorsqu’on constate l’échec de l’adoption du e-Naira, l’une des seules MNBC opérationnelle à ce jour.