Kraken croque BCM en Europe

Kraken est l'une des plateformes cryptographiques les plus anciennes et les plus sécurisées au monde. Notre mission est d'accélérer l'adoption mondiale des cryptomonnaies, afin que chacun puisse atteindre la liberté et l'inclusion financières. À l'échelle mondiale, les clients de Kraken négocient plus de 200 actifs numériques et 6 devises nationales différentes, dont GBP, EUR, USD, CAD, CHF et AUD.Fondée en 2011, Kraken a été parmi les premières à proposer des services de trading au comptant, d'enchères de parachain, de jalonnement, de produits dérivés réglementés et d'indices sous un même toit. Kraken, à qui plus de 10 millions de particuliers, de traders et d'institutions du monde entier font confiance, offre un support client professionnel 24h/24, 7j/7 et 365j/an ainsi que l'une des plateformes de trading les plus rapides et les plus performantes du marché. Kraken a établi la norme du secteur en matière de transparence et de confiance des clients, et a été la première plateforme crypto à effectuer des audits de preuve de réserves. En 2023, Kraken s'est classée 16e dans la liste mondiale des 100 lieux de travail les plus appréciés de Newsweek, reconnaissant ainsi la manière dont la plateforme offre l'une des opportunités d'emploi les plus intéressantes au monde.