Kaiko acquiert Vinter, fournisseur d'indices européen pour les émetteurs d'ETP.

Kaiko, le principal fournisseur de données sur le marché des crypto-monnaies, a acquis le plus grand fournisseur d'indices cryptographiques d'Europe, Vinter. Cette acquisition permettra à Kaiko de répondre à la demande institutionnelle croissante d'indices de crypto-monnaies après le lancement réussi des ETF Bitcoin spot aux États-Unis plus tôt cette année. Alors que le secteur se consolide, Kaiko se positionne comme le seul fournisseur de taux de référence indépendant.



Au cours de la dernière décennie, Kaiko a renforcé sa position sur un marché façonné par l'évolution réglementaire et une forte volatilité. Cette acquisition stratégique intervient dans un contexte de consolidation sectorielle importante, qui a un impact direct sur l'intégrité du marché des crypto-monnaies. Grâce à une croissance constante et à une approche prévoyante des défis du marché, Kaiko s'est imposé comme le seul partenaire indépendant en matière de données et d'indices conformes au BMR pour les institutions financières, renforçant ainsi son rôle central dans le secteur en pleine évolution des actifs numériques.



L'acquisition de Vinter permet à Kaiko d'étendre ses capacités pour servir les gestionnaires d'actifs et les acteurs du sell-side. Au cours des dernières années, Vinter a aidé avec succès 21Shares, Virtune et Sygnum Bank, entre autres, à mettre sur le marché des solutions d'investissement. L'expérience et l'expertise de Vinter en matière d'indexation pour le secteur de la gestion d'actifs complètent Kaiko Indices, une présence déjà établie sur le marché dans l'écosystème des produits dérivés.



Kaiko utilisera cette couverture combinée pour créer de la valeur pour ses clients grâce aux synergies entre les ETP et les produits dérivés. Kaiko et Vinter collaborent déjà pour apporter des solutions de couverture innovantes au marché, en exploitant leurs indices communs pour soutenir les écosystèmes de produits dérivés et de gestion d'actifs. Cette opération vise à rationaliser la structuration et la couverture, tout en permettant aux teneurs de marché d'améliorer l'apport de liquidités.



Kaiko travaille déjà avec les acteurs les plus importants du côté des acheteurs et des vendeurs en Amérique du Nord et en Europe, notamment Deutsche Börse, Bloomberg, CBOE et Bitstamp, ainsi qu'avec les principaux organismes de réglementation, soulignant le rôle essentiel d'une infrastructure de données robuste dans l'adoption généralisée de la cryptographie.



Il s'agit de la troisième et plus importante acquisition de Kaiko à ce jour, confirmant la vision stratégique et la résilience de l'entreprise dans un contexte de marché difficile. Depuis l'acquisition réussie de Napoleon Indices en 2022 et le lancement de Kaiko Indices, les solutions réglementées de Kaiko sont devenues la norme mondiale pour les dérivés cryptographiques. Ces indices sont utilisés pour le règlement, les marges et les liquidations de produits dérivés en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sur les principales bourses du monde. En collaboration avec des partenaires tels que CBOE, Gemini, EDX et Bitwyre, Kaiko a créé une norme mondialement reconnue pour le prix de l'indice utilisé dans les produits dérivés. Cela a favorisé la prévisibilité, la reproductibilité et l'interopérabilité entre les bourses, facilitant l'augmentation des flux institutionnels et de la participation des teneurs de marché, et favorisant ainsi la croissance de la liquidité au sein de l'écosystème des produits dérivés.