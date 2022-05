Jeantet conseille le fonds américain Thoma Bravo dans l'acquisition de Talend

L'opération a été financée par une dette bancaire arrangée par le fonds américain Owl Rock Capital Corporation.



Thoma Bravo est une société d’investissement de premier plan spécialisée depuis plus de 40 ans dans les secteurs des logiciels et des services technologiques.



Créée en 2005 à Suresnes, Talend est un leader mondial dans le domaine de l’intégration et de l’intégrité des données vers le cloud, coté au Nasdaq le groupe emploie plus de 1200 personnes pour majorité en France (Suresnes et Nantes).



L’équipe de Jeantet sur ce financement était composée de Jean-François Adelle (Associé, Banque Finance) et de Thibault Mercier (Collaborateur, Banque Finance).



Cette opération fait suite à l’acquisition du groupe par voie d’offre publique d’achat, dans laquelle Cyril Deniaud associé, et Benjamin Cohu, collaborateur (Pôle Corporate / Droit boursier) étaient intervenus.

Le cabinet Jeantet dispose d'une expérience significative dans le domaine du financement d’acquisition et conseille de nombreux clients français et internationaux dans le cadre de leurs investissements en France.

Thoma Bravo était également conseillé par le bureau londonien de Kirkland & Ellis.



Owl Rock Capital Corporation était conseillé par Latham & Watkins.



A PROPOS DE JEANTET Jeantet est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires français indépendants, délivrant des services personnalisés et à forte valeur ajoutée, avec un attachement à l’éthique et aux valeurs humaines. Conscients des évolutions économiques, technologiques, sectorielles et juridiques qui s’imposent à nos clients, nos avocats ont la capacité d’anticiper, de s’impliquer et d’imaginer des solutions fiables, pratiques et adaptées à leurs enjeux. Ancré dans son marché grâce à de solides fondations, Jeantet associe une expertise juridique d’excellence, en conseil et en contentieux, à une culture entrepreneuriale, au service du succès des projets de ses clients. Jeantet à Paris, Casablanca, Genève, Budapest, Kiev et Moscou compte plus de 150 avocats dont 30 associés.

