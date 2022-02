Jeantet conseille Turenne Santé dans sa prise de participation minoritaire au capital Phodé.

Avec plus de 280 M€ sous gestion dont plus de 185 M€ pour le FPCI Capital Santé 2, Turenne Santé soutient les entreprises de la Santé dans leurs enjeux de développement et transmission. Turenne Groupe, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis plus de 20 ans des entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société.



Créé en 1996 par Daniel Eclache, Phodé est le premier laboratoire spécialisé dans l’olfaction et intervenant dans la conception, la production et la commercialisation de solutions sensorielles naturelles en faveur du Mieux-Etre de l’homme, des animaux et de l’environnement.



Jeantet (conseil juridique de Turenne Santé) : Thierry Brun (associé), Maxime Brotz (counsel), Maria Plakci et Pak-Hang Li (collaborateurs).

Oraxys était conseillé par Lamartine Conseil.



L’équipe de management et Aleph (Daniel Eclache) étaient conseillées par EY Société d’avocats.



A PROPOS DE JEANTET

Jeantet est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires français indépendants, délivrant des services personnalisés et à forte valeur ajoutée, avec un attachement à l’éthique et aux valeurs humaines. Conscients des évolutions économiques, technologiques, sectorielles et juridiques qui s’imposent à nos clients, nos avocats ont la capacité d’anticiper, de s’impliquer et d’imaginer des solutions fiables, pratiques et adaptées à leurs enjeux. Ancré dans son marché grâce à de solides fondations, Jeantet associe une expertise juridique d’excellence, en conseil et en contentieux, à une culture entrepreneuriale, au service du succès des projets de ses clients.

www.jeantet.fr