Investir dans l'innovation : le retard français

LIVRE BLANC 2022 : Les Business Angels, élément moteur de l'économie française. Mais trop peu nombreux !







L’entrepreneuriat est soutenu par différents acteurs dont les Business Angels, investisseurs privés qui sont un atout majeur du dynamisme de l’économie.



La mobilisation d’une partie du flux de l’épargne des Français vers les start-ups est primordiale pour les soutenir et développer l’économie et les emplois de demain. Le constat est que la France est en retard vis-à-vis de ses voisins européens. Rappelons que les Business Angels sont les premiers acteurs à financer les stades de démarrage, les plus risqués, des entreprises innovantes. Ils jouent donc un rôle crucial, en plus de leur soutien humain en matière d’expertise et d’accompagnement sur la durée.



En cette année électorale où le rôle de l’entreprise va être largement débattu, et alors que la relance économique française passera par un apport massif de capitaux, nous avons souhaité prendre la parole afin de présenter notre analyse et nos propositions d’aide à l’investissement privé.

Découvrez nos propositions :

• Faciliter la mobilisation de l’épargne des particuliers en faveur des start-ups,

• Favoriser l’investissement dans les jeunes entreprises innovantes par une refonte des aides fiscales à l’investissement,

• Reconnaître l’intérêt général de l’action des Business Angels.



De ce fait, nous allons rencontrer les équipes de campagne des candidats à l’élection présidentielle et soutenir des mesures pour développer les Business Angels en nombre et en investissement, consolider leur place de premiers acteurs de l’amorçage, et contribuer à accompagner la création de nouvelles entreprises à potentiel et créatrices d’emploi.



Téléchargez notre Livre Blanc 2022 « Les Business Angels, élément moteur de l’économie française »



A propos de France Angels :

France Angels est la fédération nationale française des Business Angels. Depuis 2001, France Angels fédère plus de 12 000 Business Angels dont 5 000 membres actifs répartis dans 64 réseaux répartis dans tout le pays. France Angels travaille au développement d'un environnement économique, social et juridique positif pour les Business Angels et promeut leur rôle de soutiens et de bailleurs de fonds de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance et de création d'emplois. France Angels est un membre fondateur de Business Angels Europe.

www.franceangels.org

