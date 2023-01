Interview | elqano démocratise l’accès à la connaissance dans les entreprises

Après avoir travaillé plusieurs années dans une grande multinationale, j’ai découvert l’impact exceptionnel que pouvait avoir une meilleure circulation des connaissances sur la qualité, la motivation des employés et l’innovation dans les grandes organisations. J’ai donc décidé de lancer Elqano pour apporter une solution innovante pour démultiplier les partages de connaissances en entreprises et avoir un impact positif sur celles-ci.elqano s’impose comme un outil idéal pour les entreprises en facilitant le partage de connaissances et le développement des pratiques collaboratives grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle.Concrètement, un salarié d’une entreprise peut poser n’importe quelle question : elqano identifie le collaborateur compétent pour répondre à ses interrogations et lui apporter des éléments de réponses en temps réel, où qu’il se trouve, au sein de son entité, dans une autre filiale voire dans un autre pays.Les grands enjeux du marché sont au nombre de trois. Culturel d’abord : comment embarquer les grandes organisations, leurs équipes et collaborateurs dans de nouveaux modes de collaboration et de partage de connaissances. Technologique ensuite : comment utiliser l’énorme potentiel de l’IA dans le respect de la protection des données confidentielles. Financier enfin : comment mieux valoriser l’apport du partage de connaissance en entreprise.A l’heure de la généralisation du télétravail, il est de plus en plus critique pour les organisations et leur leader de trouver de nouveaux moyens de garder du lien et de continuer de créer des synergies entre les collaborateurs et leurs équipes qui travaillent de plus en plus de manière décentralisée et parfois fragmentés. Pour leur dire plus simplement, lorsqu’il n’y a plus de bureau, les échanges informels qui s’y passent, dans les couloirs ou à la machine à café, échanges qui ont une valeur ajoutée énorme à l’échelle de l’entreprise, ces échanges disparaissent petit à petit. Les entreprises cherchent donc de nouvelles manières de créer ces connections. C’est ici qu’elqano apporte une solution innovante.Un des enjeux principaux des solutions de partages de connaissance est le suivant : comment faire en sorte que chaque employé prenne le temps de partager et formaliser sa connaissance, quand il est déjà très occupé et qu’il ne voit pas le bénéfice que cela peut lui apporter à court terme. Avec elqano, les entreprises peuvent analyser et exploiter de grandes quantités de leurs données pour cartographier automatiquement les connaissances de chacun, sans que les employés aient besoin de les déclarer et les renseigner dans un système dédié, et tout en garantissant la confidentialité des données. Cela permet ensuite de mettre automatiquement en relation des personnes qui travaillent sur des sujets similaires sans s’en rendre compte, ou de connecter une personne qui a besoin d’aide avec la personne qui a exactement la bonne connaissance pour l’aide, peu importe où elle se trouve dans l’organisation.Les 5 principales forces de la solution elqano :• La solution cartographie, les expertises et compétences de chacun par l’IA sans qu’il ait besoin de les renseigner.• La solution optimise et décloisonne le partage de l’expertise en mettant en relation des collaborateurs qui travaillent sur des domaines d’expertises similaires sans se connaitre.• elqano impacte positivement la productivité collective, améliore la qualité des productions et fait gagner du temps aux salariés.• La solution est complétement embarquée dans l’outil de communication de référence Microsoft Teams et peut être déployée à des milliers d’utilisateurs rapidement.• Les clients sont formés et accompagnés par des interlocuteurs Customer Success Manager et IT.Grâce à cette levée de fonds, elqano va poursuivre son développement en recrutant des nouveaux sales pour accélérer sa croissance en Europe et deux développeurs pour continuer d’améliorer sa solution en allant plus loin dans les techniques de Natural Language Processing.Bio de Yann Echevarria, CEO de elqano - https://www.linkedin.com/in/yann-echeverria-1a0b515b/ Âgé de 37 ans Yann Echeverria est ingénieur. Il est diplômé de l’Université de Technologie de Troyes. Il a passé 7 ans chez Procter & Gamble à concevoir et déployer des outils de collaboration à l’international. Il est amené à voyager au sein du groupe et constate que la majorité des informations et connaissances partagées en entreprise sont tacites, liées aux relations interpersonnelles, voire souvent inaccessibles. En 2018 il imagine une solution qui permet de mettre en relation les gens et de connecter leurs savoirs si précieux. Ainsi, après deux années de recherche / développement, elqano voit le jour.