Interview | Wirepas, le fournisseur de connectivité non-cellulaire qui veut démocratiser l’accès à l’IoT pour toutes les entreprises Entretien avec Eden Suire, Directeur des ventes SEMEA et France chez Wirepas .



Quelle est l’activité de Wirepas ?





Il y a une forte demande de connectivités abordables pour les entreprises en recherche d’applications évolutives et adaptées aux hautes densités, et ce, dans une multitude de domaines. Cette suite logicielle repose sur une fréquence radio internationale, gratuite et pas soumise aux mêmes atermoiements réglementaires que d’autres moyens de télécommunication, d’où son déploiement international : entreprise finlandaise Wirepas a exporté sa solution sur les marchés américain, indien, australien, asiatique.



Quels sont ses avantages ?



Wirepas est né du constat qu'il n'existait pas de technologie de connectivité industrielle permettant de supporter un très grand nombre d'objets dans un même réseau. Les 2 principaux facteurs sont soit liés à l'infrastructure, comme par exemple, avec les réseaux longue portée qui nécessitent des antennes, soit liés à l'architecture qui est centralisée par des coordinateurs dans le réseau. L'idée de Wirepas a donc été de décentraliser les décisions dans le réseau au travers d'une architecture maillée ou chaque objet embarque toute l'intelligence. Ils sont donc capables de transmettre les données de proche en proche jusqu'à une passerelle qui fait le lien avec l'utilisateur final pour du contrôle et ou de la visualisation.



Le déploiement d’une solution basée sur Wirepas Connectivity Suite est très simple, ne requiert aucun abonnement, aucune infrastructure, et quiconque, avec un peu d'entraînement peut l’installer. Des balises (nous travaillons avec des équipementiers français comme ELA Innovation, par exemple) sont logées à l’intérieur des objets connectés ou dans un certain périmètre, et font office de routeur se transmettant le signal de manière ininterrompue.



Évaluée à 60% plus éco-efficace que les solutions concurrentes, la solution Wirepas répond aux ambitions environnementales françaises, mais aussi de celles de notre région d’attache, l’Auvergne-Rhône-Alpes, qui entend devenir la première région industrielle décarbonée d’Europe. Son faible coût, environ un dixième du coût des solutions concurrentes, en permet une adoption par tout type d’entreprise. Dans un contexte où la technologie joue un rôle clé dans la relocalisation de l’industrie en France, c’est un parti pris pour une démocratisation massive de l’accès à l’IoT.



Quels exemples d'applications en France ?



Nous travaillons en France avec Saint-Gobain, BlaBlaCar, Orange Business Services, Schaeffler, Airbus, Bouygues Construction, entre autres. Étant implantés depuis près de sept ans à Grenoble, au cœur de l’écosystème R&D français, nous avons pour partenaires des entreprises françaises comme ELA Innovation ou Arenzi, et souvent issues de la région Auvergne-Rhône-Alpes comme la jeune pousse Apitrak. Dans la région, notre technologie est utilisée, entre autres par des hôpitaux comme le CH de Montélimar, pour localiser le matériel médical (souvent objet de vols dans les hôpitaux) et pour sécuriser le personnel soignant.



L’un des cas les plus intéressants est peut-être son application dans les rames du RER C à Paris. La SNCF cherchait une solution simple pour assurer la sécurité de ses techniciens lors des travaux de maintenance. Or, les accidents sont fréquents dans les tunnels (dégâts des eaux, incendies, éboulements…) et il faut pouvoir alerter et évacuer le personnel au survenir du moindre risque. Avec l’équipementier ELA Innovation, des balises connectées, fonctionnant sur batterie, ont été déployées sur 8 kilomètres de tunnel dans le RER C, ainsi que dans les équipements des techniciens, afin de pouvoir les localiser en cas d’alerte et les évacuer.



Quelles sont vos dernières actualités et celles à venir ?



Wirepas commercialisera bientôt sa solution Wirepas 5G Mesh pour l’IoT. L’année dernière, 10 millions d’euros ont été levés pour accélérer la recherche et le développement, puis la commercialisation de cette cinquième évolution de notre technologie, la première 5G non cellulaire industrielle au monde. Elle devra soutenir les enjeux de la ville intelligente, de l’industrie, du suivi intelligent et du bâtiment intelligent.

