Interview | Stockage des données financières Entretien avec Stéphane Cardot, Directeur des ventes chez Quantum, acteur leader du stockage de données autour du stockage des données financières.

Quelle est l'activité de Quantum ?



La technologie et les services Quantum permettent de capturer, créer et partager du contenu numérique, tout en le stockant et en le protégeant durant des décennies. Des sociétés de l’industrie audiovisuelle, des franchises sportives, des banques, des organisations financières, des chercheurs, des organismes publics, des entreprises et des fournisseurs de services Cloud parmi les influents de la planète contribuent à rendre le monde, plus sûr et plus intelligent avec l’aide des solutions Quantum.



Les solutions de stockage matérielles sont composée de serveurs de baies de disques (NL-SAS, SAS, SSD,et NVMe) et incorporent des couches logicielles en fonction des besoins, sur la base de technologies comme la déduplication lors d’une utilisation en mode sauvegarde, l’Erasure Coding lors d’un besoin de stockage objet et un File-system partagé pour la mise en place d’une infrastructure de stockage primaire intelligente. A cela s’ajoute la technologies bande qui, avec le format LTO, permet une sécurisation long terme des données, ainsi qu’une sécurité ultime contre les cyber-attaques.



Quelles solutions implémentent Quantum pour cybersécuriser les données bancaires et financières ?



Il n’y a pas qu’une brique pour pouvoir sécuriser les données contre les cyberattaques. C’est une suite de bonnes pratiques qui doivent être mises en place sur toute la chaîne informatique, sur les postes de travail, les réseaux, le stockage, et la protection du stockage.



Pour sécuriser un environnement, les solutions de stockage disque ou bande permettent d’effectuer la sauvegarde des systèmes d’information principaux. On y retrouve les systèmes de sauvegardes sur disques avec déduplication de type DXI qui mettent en place le “secure snapshot”, qui permet de masquer les images de sauvegarde d’un logiciel si celui-ci vient à être piraté.



L’ANSSI recommande fortement d’effectuer des sauvegardes de façon récurrente. Il est important d’avoir des sauvegardes qui soient immuables avec des supports amovibles de type « bande », tout en les testant régulièrement.



Quantum offre la capacité de garantir la sécurisation des données bancaires ou financières lorsqu’elles sont complètement déconnectées du réseau informatique - à noter que les mécanismes utilisés n’entraînent pas systématiquement de coûts liés à la manipulation des media, contrairement à ce que beaucoup pensent, car ils font appel à une zone sécurisée et déconnectée à l’intérieur de la bandothèque. Ces mécanismes et la mise hors ligne des données permettent de se trouver en parfaite conformité avec les recommandations d’agences de cybersécurité européennes et mondiales.



Comment aidez-vous vos clients à rester conformes à la réglementation en matière de stockage de données financières ?



Dans les environnements bancaires et financiers, on nous demande souvent si la donnée est immuable ou WORM (une technique associé à certains supports de stockage non effaçables)non pas historiquement pour des questions de cyberattaques, mais pour garantir que la donnée qui a été écrite n’a pas pu être modifiée d’une façon frauduleuse.



Le stockage WORM sur bande est possible, il faut simplement utiliser une cartouche LTO WORM, c'est-à-dire sur laquelle l’on ne peut écrire qu’une seule fois une donnée, mais la relire autant de fois que l’on veut. Cela garantit que l’entité bancaire ou financière qui décrit les informations à ce moment-là ne peut plus les modifier par la suite. La bande reste un des meilleurs moyens de rendre la donnée non-modifiable et pour la protéger contre les cyberattaques.



A noter aussi que notre solution de Stockage S3 est capable de mettre en place la notion d’object locking pour sécuriser la donnée contre des modifications ou attaque rançongiciel.



Quels bénéfices peut-on tirer d'un stockage intelligent des données bancaires et financières ?



Le stockage intelligent permet de mettre en place des règles pour auto-protéger et copier la donnée vers des tiers secondaires tels que la bande, le cloud public ou privé, donc un stockage objets. Le système de fichier StorNext de Quantum a par exemple la capacité de recevoir une donnée sur un espace disque de type NAS, et peut fonctionner à la fois sur du matériel Quantum comme sur n’importe quel type de serveur et du stockage du marché.



Récemment l’offre du stockage objet Quantum ActiveScale s’est étoffée avec une offre Cold Storage qui fait appel à une ou plusieurs librairies de bande dernière le Stockage S3, afin de créer son propre stockage froid hébergé dans son propre centre de données, ce qui le rend plus rentable comparé à une offre Cloud froid public..











