Interview | Soldo, la scale up d'automatisation des dépenses d'entreprise qui optimise la visibilité sur la trésorerie Entretien avec Roy Skop, Regional Manager pour l’Europe à Soldo.

Quelle est l'activité de Soldo ?







Quelle est la valeur ajoutée de Soldo par rapport aux solutions concurrentes ?



Il faut partir du principe qu’en entreprise les dépenses concernent tous les domaines (de la publicité aux voyages d’affaires, des achats en ligne aux matériels de bureau…). Or, avec les processus de paiement déconnectés et discontinus utilisés par la plupart des entreprises, il est difficile aux directeurs financiers de garder de la visibilité sur les dépenses, et aux RH d’observer le rapport à la dépense de leurs salariés. C’est ainsi que les entreprises en Europe perdent 2% de leur chiffre d'affaires en moyenne en dépenses excessives, en doublons, et en perte de TVA, sans oublier la fraude.



Soldo vise à couvrir l’ensemble des dépenses non-stratégiques des entreprises et pas seulement à agir comme une solution de gestion de notes de frais. Notre offre est particulièrement granulaire et scalable pour s’adapter aux besoins de tout type et toute taille d'entreprise. Soldo propose une multitude de moyens de paiement connectés à des outils de gestion intuitifs.



Ainsi, sont proposées des cartes multi-station pour le carburant, par exemple. Chaque véhicule est associé à une carte carburant qui peut être partagée avec ses employés, et qui sert de surcroît à payer d’autres frais de déplacement comme le stationnement ou les péages.



Quant au format, ces cartes peuvent être nominatives ou pas, physiques ou virtuelles, et peuvent être reliées à un portefeuille d’entreprise pour s’en partager les fonds, ou encore ces derniers peuvent être réservés pour mieux circonscrire l’allocation des dépenses. Étant donné que les transactions en ligne sont authentifiées par authentification forte du client (SCA), activable pour plusieurs utilisateurs dans le cas des cartes partagées, il est impossible à l’entreprise d’ignorer qui s’authentifie pour effectuer un achat. Des rapports de transaction et des relevés de comptes peuvent en être extraits. Outre apporter plus de visibilité sur leur trésorerie pour les directions financières, la solution Soldo est aussi un excellent moyen d’autonomiser et de responsabiliser les salariés.



Quid de la sécurité des paiements ?



Soldo Financial Services est une entité réglementée par les autorités tant au Royaume-Uni, par l'Autorité de régulation financière (FCA), qu’au sein de l'UE, par la banque centrale d'Irlande. Nous nous conformons également à la 2ème directive sur les services de paiement (DSP2), fournie par l'Autorité bancaire européenne (ABE).



Soldo est très à cheval sur la sécurité, qui est prise en compte dans nos produits dès la conception, dans le respect le plus complet de la réglementation, mais aussi en travaillant constamment à l’amélioration technologique. Soldo s’appuie notamment sur 3D secure, une mesure d’authentification supplémentaire pour protéger les transactions en ligne contre la fraude, mais aussi sur l’authentification forte du client (SCA) et en offrant une protection contre les dépenses non-autorisées ou en verrouillant les cartes égarées, par exemple.



Quelles sont les ambitions de Soldo en France ?



Nous recrutons 50 personnes en Europe et comptons renforcer nos équipes produit en France pour continuer à construire une solution qui réponde pleinement aux besoins des entreprises françaises. Pour ce faire, nous recrutons également des profils de commerciaux et de professionnels du marketing afin d’accompagner nos efforts de pénétration sur le marché français et nous faire connaître davantage. Ayant un ADN d’entreprise européenne, nous savons à quel point la France est un marché clé et nécessite une offre sur-mesure.

