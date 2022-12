Interview | Smart Claims permet aux commerçants de lutter contre la fraude par rétrofacturation

Raphaël Guerard, bonjour, vous êtes le Responsable Sud de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique de Forter. Présentez-nous rapidement votre entreprise.



Forter a pour mission d’améliorer le chiffre d’affaires des e-commerçants en les protégeant de la fraude en ligne. Grâce à notre solution de lutte contre la fraude basée sur l'identité et l’utilisation de l'automatisation, nous aidons les entreprises à prévenir la fraude, à maximiser leurs revenus et à offrir des expériences supérieures à leurs consommateurs.



A l’approche des périodes clés pour le commerce numérique, quel défi identifiez-vous pour les e-commerçants ?



Le paysage de la fraude a évolué poussant les enseignes à non seulement se battre contre des fraudeurs, mais également contre le changement de comportement des consommateurs. On constate une forte hausse du nombre de rétrofacturations qui, chaque année, coûtent plusieurs milliards de dollars aux sites marchands. On estime que d’ici 2023, 61% de l’ensemble des demandes de rétrofacturation correspondront à une « fraude amicale », c’est-à-dire à une transaction légitime que le consommateur conteste en affirmant qu’il s’agit d’un débit frauduleux. Il s’agit là d’un défi majeur pour les e-commerçants à l’approche des fêtes de fin d’année.



Comment lutter contre ce nouveau fléau ?



Cette lutte soulève des défis opérationnels et représente un processus à la fois fastidieux et onéreux, mais également risqué pour les e-commerçants. Compte tenu de la nature imprévisible de ce type de fraude, les commerçants doivent se tourner vers des solutions plus rationnelles, plus efficientes et plus efficaces pour contester certaines demandes et recouvrer les sommes versées.



C’est justement pour répondre à ce défi que Forter lance sa solution Smart Claims. En quoi consiste t-elle ?



Smart Claims est une nouvelle solution conçue pour aider les commerçants à gérer plus efficacement les rétrofacturations. En fédérant au sein d’une vue unique et consolidée les données relatives aux commandes et aux réclamations générées à partir de différents systèmes de paiement, Smart Claims permet aux enseignes de résoudre les litiges de rétrofacturation de façon plus intelligente et plus efficace, mais également d’améliorer leurs taux de réussite et de recouvrer les pertes de chiffre d’affaires.



Comment s’applique t-elle et quels en sont les bénéfices clés ?



La solution Smart Claims constitue une application puissante de la plateforme et de l'outil “Identity Graph” de Forter qui aide les commerçants à quatre niveaux.



Premièrement, elle lie automatiquement les réclamations aux données de transaction afin d’obtenir une vue consolidée de la totalité des informations associées à chaque réclamation. Cette approche permet de gagner du temps et évite de recourir à un analyste en rétrofacturations.



Deuxièmement, elle fournit des informations actionnables assorties de recommandations sur la façon de gérer les réclamations, nouvelles ou existantes.



Troisièmement, elle détermine les meilleures preuves exploitables pour représenter une réclamation donnée, fournit des formulaires pré-remplis contenant les informations pertinentes en appui de la demande, et transmet directement les représentations, de l’outil au processeur.



Enfin, elle permet aux commerçants de suivre une réclamation et de recevoir des informations relatives à son statut, au taux de réussite et autres paramètres grâce à des rapports téléchargeables.