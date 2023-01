Interview | Sébastien Videment, fondateur et Président de MERITIS

Entretien avec Sébastien Videment, fondateur et Président de MERITIS



Pourriez-vous nous présenter Meritis ?



Meritis est un cabinet de Conseil, pilotage et développement IT fondé en 2007 présent à Paris, Sophia-Antipolis, Aix-en-Provence, Montpellier et Nantes. Nos experts accompagnent nos clients dans l’intégralité de leurs besoins de transformations numériques à travers de nombreux domaines d’expertise : finance, software engineering, pilotage de projets, devops, data, cloud, cybersécurité ou encore agilité. Afin d’accompagner nos clients sur l’ensemble de sa chaîne de valeur, Meritis propose à présent plusieurs types d’interventions : l’assistance technique unitaire, l’assistance technique groupée, la mise en place de centres de service et enfin l’accompagnement au forfait (projets à engagement, conseil, pilotage et plateforme de développement) pour une approche sur mesure. Le tout réalisé dans l’alignement de ses valeurs d’exigence, d’humilité, de bienveillance et de proximité. Le cabinet de 900 collaborateurs primé à 4 reprises en tête du palmarès Great Place To Work connait une très forte croissance et projette d’atteindre 80M€ de Chiffre d’Affaires en 2022.



Où en êtes-vous aujourd’hui (CA, activité, implantation, croissance, client, etc.) ?



Aujourd’hui Meritis c’est 15 ans d’histoire, près de 900 collaborateurs, 5 agences en France et 8 zones d’intervention, 80 M€ de C.A (projeté 2022), 41 % de croissance depuis sa création et plus de 80 clients dont 40 % des entreprises du CAC 40. Nous sommes heureux de d’accompagner Airbus, Air France, Amundi, Axa, BNP Paribas, Crédit Agricole, La Banque Postale, Engie, Essilor, Groupama, Groupe BPCE, Médiamétrie, HSBC, Natixis, Orange, Oticon Medical, Parrot, Pierre & Vacances Center Parcs, Société Générale, Sodern, SNCF, L'Oreal, RATP, Geodis, Schneider Electric, Essilor, Veepee, EDF ou encore Valeo. Fiers de ce parcours et nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous restons dans une logique d’hyper croissance et souhaitons continuer notre expansion en France et à l’international.



Pourquoi avoir choisi Société Générale Capital Partenaires et iXO Private Equity pour l’ouverture de votre capital ?



J'ai choisi de m'entourer de Société Générale Capital Partenaires et iXO Private Equity car ils réunissent deux univers forts pour nous, le monde bancaire et de la finance d'un côté et le développement en région, notamment dans le sud de la France de l'autre. L'alignement de valeurs m'a semblé évident, et au fil de nos discussions, nous avons développé une réelle relation de confiance avec une vision commune et un alignement parfait de nos objectifs stratégiques de l'entreprise. Nous savons qu’ils sauront nous challenger pour mener ensemble des projets ambitieux en France et à l’international. C’est donc avec beaucoup d’envie et de motivation que j’ouvre ce nouveau chapitre de Meritis.



Quels sont les objectifs de cette opération / Quelles sont vos ambitions ?



Comme évoqué précédemment nous souhaitons poursuivre notre expansion en France et à l’international, notamment Espagne, Portugal, Benelux et Canada. Le tout en menant des projets structurants comme le développement d’une stratégie RSE 360°. L’ambition de Meritis est de devenir leader de son secteur par son exemplarité et sa responsabilité. C’est pourquoi nous prévoyons l’année prochaine un projet de labélisation BCorp, un bilan carbone complet de nos activités, une offre client sur la thématique de l’ESG et du GreenIT ou encore le développement de notre politique QVT notamment avec une nouvelle participation à la certification Great Place to Work.