Interview | Sébastien Charrier, CEO de Bump.sh

Interview | Sébastien Charrier, CEO de Bump.sh Entretien avec Sébastien Charrier, CEO de Bump.sh.

Une levée de fonds pour donner un coup d’accélérateur à la start-up.

Les APIs sont le cœur névralgique de tout service connecté.



Qu’est-ce qu’une API ?



Une API (Application Programming Interface), et une interface logicielle qui permet à un système d’information, ou un composant d’un système d’information, d’interagir avec le reste du monde. Lorsque vous lancez votre application Instagram sur votre téléphone, pour afficher votre flux de photos, celle-ci doit aller récupérer des données sur les serveurs d’Instagram : elle appelle donc l’API d’Instagram (on appelle ça une “requête”), qui va être chargée en retour de lui envoyer les éléments nécessaires pour afficher les nouvelles photos et stories (la “réponse” de l’API).



Quels sont les enjeux du marché ?



Nous vivons actuellement un changement de paradigme très fort au niveau des systèmes d’informations et du web en général qui reposent de plus en plus sur des APIs avec une première conséquence logique : leur nombre ne cesse de croître, de façon exponentielle. On estime qu’il y a environ 200 millions d’APIs aujourd’hui dans le monde, et que ce nombre pourrait dépasser le milliard en 2030. Cette croissance en nombre pose déjà des problèmes, Gartner estime en effet que dès 2025 seulement 50% des APIs seront correctement managées.



Au delà de cet aspect quantitatif, qui est déjà un enjeu fort à lui seul, les usages sont eux aussi en train d’évoluer : les innovations technologiques des dernières années (GraphQL par Facebook, Kafka par Linkedin, gRPC par Google, ...) sont de plus en plus utilisées et mélangées au seins d’écosystèmes d’APIs, les rendant de fait plus complexes que jamais.



C’est une toute nouvelle génération d’outils qui doit être créée, capable d’accompagner ces changements profonds. Bump.sh en fait partie.



Pourquoi avoir créé Bump.sh ?



L’idée derrière Bump.sh est née lors d’une précédente expérience professionnelle : alors que je travaillais sur une API, j’ai poussé un changement non rétro-compatible en production, ce qui a eu pour conséquence de rendre impossible tout paiement sur la plateforme pendant plus de 10 minutes : j’avais oublié de prévenir une des équipes qui consommait mon API de ce changement !



J’ai compris à ce moment-là que le mode manuel de communication avait atteint ses limites, et qu’à très court terme le management des APIs et de leurs changements devrait se faire de façon totalement automatisée.



C’est ma rencontre avec Anthony Lionnet, le co-fondateur de Bump.sh, en 2020 qui a permis de donner vie à cette idée et de créer notre produit, avec un objectif : permettre à ses utilisateurs de créer une source unique de vérité de leurs écosystèmes d’APIs, autour de laquelle ils puissent collaborer efficacement.



En analysant en continu les schémas d'API (Swagger, OpenAPI ou AsyncAPI) d'un écosystème, Bump.sh génère et agrège l'intégralité des documentations d'APIs au même endroit, identifie automatiquement les changements, et alerte les collaborateurs en cas de changement non rétro-compatible.



Pour répondre aux enjeux du marché, notre produit est 100% automatisé, et propose une expérience unifiée quelle que soit les technologies d’APIs utilisées.



Qui sont vos concurrents ? Comment vous différenciez-vous d’eux ?



Le marché des APIs est en pleine expansion, il y a donc de nombreux acteurs présents, en particulier autour de la problématique du cycle de vie des APIs.



Bump.sh a été intégralement conçu afin de répondre à la complexification des écosystèmes. Le service repose sur une puissante couche d’abstraction, qui est la clé pour permettre de supporter les technologies passées, actuelles et futures. Cette approche permettant d’unifier l’expérience, peu importe les technologies, le différencie radicalement de ses concurrents.



À quoi va servir cette levée ?



Nous avons pour volonté de poursuivre la transformation de Bump.sh en une véritable plateforme de collaboration permettant d’automatiser au maximum le cycle de vie des APIs. Nous allons supporter l’intégralité des technologies d’APIs existantes, et créerons de nombreuses intégrations.



Ce tour de Seed a donc pour principal objectif de financer les recrutements nécessaires pour accélérer dans cette direction.



Nous prévoyons de recruter environ 20 profils sur les prochains 24 mois, dont des ingénieur·e·s (front-end, back-end et fullstack), des profils produit, marketing, et developer advocates.











