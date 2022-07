Interview | Samuel Steg, Responsable légal chez Onfido Entretien avec Samuel Steg, Responsable légal chez Onfido.

Pouvez-vous nous présenter Onfido en quelques lignes ? Quels services proposez-vous à vos clients ?



Onfido est une entreprise internationale qui fournit des services de vérification d’identité en ligne. Elle permet ainsi aux utilisateurs de tout pays d’accéder facilement à de nombreux services en apportant la preuve numérique de leur identité. Grâce à sa technologie de reconnaissance faciale basée sur un moteur d’intelligence artificielle unique au monde, une simple photo d’un document d’identité et de son visage suffit à vérifier son identité. C’est ainsi qu’Onfido offre aux entreprises de tous les secteurs les garanties dont elles ont besoin pour accueillir de nouveaux clients et fournir leurs services à leurs clients existants à distance et en toute sécurité.



A qui vous adressez-vous ? Quels sont vos clients ?



Onfido fournit des services de vérification d'identité aux entreprises qui ont besoin de vérifier en toute sécurité l'identité de leurs utilisateurs à distance, dans un environnement numérique. Cela peut être pour la conformité KYC, la vérification de l'âge, la conformité anti-blanchiment d'argent ou la prévention de la fraude d'identité.



Tous les secteurs sont concernés. Nous travaillons par exemple avec le service d’autopartage entre particuliers Getaround. Auparavant, les propriétaires de voitures sur Getaround devaient rencontrer leurs locataires potentiels en personne et vérifier leur identité par eux-mêmes. Par la suite, Getaround a cherché un prestataire pour transférer cette responsabilité à un tiers. Getaround a choisi de se tourner vers Onfido pour la performance de sa solution, notamment en matière de rapidité du processus de vérification et de qualité de l’expérience utilisateur. La plateforme a ainsi observé une diminution du taux d’abandon en cours d’inscription de 23% grâce à la rapidité de la procédure d’inscription et à une expérience utilisateur fluide.



Vous avez récemment annoncé une nouvelle plateforme Real Identity. En quoi consiste cette nouvelle plateforme, quelles sont les nouveautés et les solutions apportées ?



En mai 2022, Onfido a annoncé le lancement de sa nouvelle plateforme Real Identity, avec l’intégration de quatre nouveaux modules qui améliorent notamment la précision dans la détection des fraudes de 54 % et multiplient les performances par 12 en automatisant le processus de vérification.



La plateforme Real Identity simplifie le processus de vérification d’identité pour tous les utilisateurs. Ainsi, les clients peuvent à la fois : - minimiser la complexité inhérente à la gestion de différentes sources de données et de différentes solutions de vérification d’identité qu’ils utilisent pour répondre à leurs obligations réglementaires, - simplifier le processus d’atténuation des risques de fraude sur un marché de plus en plus mondialisé.



Cette nouvelle plateforme comprend en réalité quatre solutions en une :

- Onfido Verification Suite offre un panel complet d’outils anti-fraude et une bibliothèque de services de vérification d’identification pour une meilleure précision dans la détection des fraudes.

- Onfido Studio fournit un workflow pour une combinaison flexible de plusieurs solutions documentaires et biométriques tout au long du parcours utilisateur.

- Smart Capture, un kit de développement logiciel (SDK) flexible et facile à intégrer, qui offre des taux de réussite au premier essai supérieurs à 90 %.

- Atlas AI, un moteur d’intelligence artificielle qui automatise entièrement l'accueil des clients, en simplifiant la conformité avec des taux de réussite parmi les plus élevés du secteur.



Grâce à ces quatre nouveaux modules, les entreprises peuvent optimiser et automatiser l’expérience des utilisateurs tout en garantissant un haut niveau de maîtrise de leurs risques.



Quelles sont aujourd'hui les méthodes les plus courantes de tentatives de fraude à l'identité en ligne ?



Depuis l’apparition de la Covid-19, nombre d’entreprises ont été contraintes de digitaliser leurs opérations dans un très court laps de temps. Cette situation a constitué une réelle opportunité pour les fraudeurs dont les activités ont connu une forte croissance en 2020. Et si, en 2021, une grande partie du monde « physique » a rouvert, le taux moyen de fraude est resté au même niveau qu’en 2020, passant de 5,8% en octobre 2020 à 5,9% en octobre 2021. En France, pourtant, le taux moyen de fraude est revenu quasiment au même niveau qu’avant la crise sanitaire : 6,9% en octobre 2021 contre 6,6% en 2019. Plus de 90 % des fraudes d’identité constatées par Onfido cette année impliquaient des documents contrefaits. Les fraudeurs semblent donc préférer « partir de zéro » en fabriquant entièrement un faux document plutôt que de tenter de falsifier un original. Cette nouvelle tendance pourrait s’expliquer par la disponibilité en ligne d’un grand nombre de modèles (les fameux “templates”), peu coûteux et modifiables avec peu d’efforts.



Alors qu’en 2020, les cartes nationales d’identité ont été les documents d’identité les plus fréquemment attaqués au niveau mondial, l’édition 2022 de notre rapport l’ID Fraud révèle que les passeports ont désormais pris la tête de ce classement. Ce changement pourrait s’expliquer par la réputation qu’ont les passeports d’être des documents d’identité soumis aux exigences de sécurité les plus strictes, donc plus difficile à falsifier ou à contrefaire. Les fraudeurs espèrent capitaliser sur cette réputation pour réduire la méfiance de leurs victimes.



Pour vous, qu'apporte Onfido à vos clients pour répondre à leurs besoins / enjeux en matière de cyberfraude ?



Depuis le Covid, nous observons deux tendances fortes : d’une part, et comme nous l’évoquions plus haut, l’augmentation considérable des offres digitales. D’autre part, nous observons également une augmentation substantielle de la confiance des consommateurs français dans l’accès aux services et produits en ligne, que 94% d’entre eux considèrent comme sûrs et préférables.



Dans ce contexte, il est important pour les entreprises d’utiliser des méthodes de sécurité robustes et fiables pour une expérience utilisateur sans faille. Sans cela il ne peut y avoir de confiance dans le numérique, et nous le savons. Ces méthodes peuvent consister en une présentation d’une pièce d’identité ou d’un système de reconnaissance faciale, meilleur moyen pour atténuer la fraude. Et ce que nous constatons de manière claire, c’est une baisse des attaques frauduleuses lorsque la vérification d’identité passe par des contrôles biométriques.



Nous avons obtenus d’excellents retours sur ces méthodes : la grande majorité des consommateurs français dont l'identité a été vérifiée via la présentation d'une photo d'un document d'identité aimerait utiliser cette méthode à nouveau (85%) pour les futures vérifications dont ils pourraient faire l’objet. La biométrie, jugée pratique et sûre, est ainsi la méthode plébiscitée par les consommateurs numériques.



En outre, pour répondre aux besoins de nos clients et à leurs enjeux en matière de cyberfraude, il convient de ne pas négliger la rapidité du service fourni. Il s’agit d’un point essentiel pour le consommateur numérique : 78 % des consommateurs français s'attendent à ce que l'intégration de nouveaux services numériques ne leur prenne pas plus de 10 minutes, tout secteur confondu. Dans le même laps de temps, 88 % veulent pouvoir approuver une transaction bancaire, 83 % pouvoir s'inscrire à un compte de jeu et 74 % veulent pouvoir réserver une location de voiture.



Dans ce contexte, les entreprises ont tout intérêt à se mettre rapidement au diapason et à adopter une solution de vérification d’identité biométrique en ligne dans leur parcours utilisateur. De telles solutions combinent la vérification de l’authenticité des pièces d’identité et leur correspondance, après examen, avec les caractéristiques physiques de leur détenteur (biométrie, visage, empreinte digitale, etc.). Leur utilisation accroît la sécurité des transactions et leur permet de contrer toutes les tentatives d’attaques. De surcroît, nos produits et nos algorithmes sont constamment enrichis afin d’intégrer les dernières tendances technologiques en matière de lutte contre la fraude.











