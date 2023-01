Interview | Samuel Rouayrenc, Vice-Président régional de BlackLine France

Samuel Rouayrenc bonjour, pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?



Entré chez BlackLine en 2015, au moment de l’ouverture de notre bureau parisien, j’ai pris la fonction de Vice-Président régional de BlackLine France en septembre 2022. Ayant plus de dix ans d’expérience dans la vente sur le marché du logiciel, j’ai exercé différentes fonctions commerciales au sein de BlackLine, notamment au Royaume-Uni et en Scandinavie. J’occupais depuis 2021 le poste de Strategic Account Manager EMEA, en charge de nos clients stratégiques au Royaume-Uni, en France, en Espagne et en Scandinavie.



Quelle est le cœur d’activité de BlackLine ?



BlackLine est une société américaine qui, depuis sa création en 2001, offre un environnement de travail standardisé et automatisé aux fonctions comptables afin de garantir la fiabilité de leurs processus et l’intégrité de leurs bilans financiers. Nous proposons une solution cloud qui permet aux entreprises d’automatiser et de moderniser leurs contrôles comptables, historiquement saisis manuellement, mais aussi de réduire les délais et les coûts associés à la clôture. Avec plus de 350 000 utilisateurs présents dans 130 pays, BlackLine connait une forte croissance sur son marché et compte aujourd’hui plus de 4 000 clients, 75 partenaires locaux et internationaux, dont Deloitte, EY et KPMG, des intégrateurs tels qu’Accenture, Cap Gemini et Infosys. BlackLine regroupe aujourd’hui 14 bureaux et recense 1 900 employés aux Etats-Unis, en Australie, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne et récemment en Espagne. En France, l’entreprise regroupe 45 collaborateurs.



En tant que Vice-Président pour la France, quel regard portez-vous sur le marché et sur les enjeux auxquels sont confrontées les fonctions finance aujourd’hui ?



Alors que nous pensions que le climat économique allait s’aplanir après la crise sanitaire, la hausse des taux, les pénuries de matières premières ou encore l’explosion du coût de l’énergie nous ont montré que les urgences que nous connaissons depuis la rentrée sont particulièrement nombreuses pour les responsables financiers. Ces défis colossaux engendrent de l’incertitude et de l’instabilité qui contraignent les directions financières à repenser parfois entièrement leurs process, même si la crise du covid les avait déjà obligés à s’adapter.



Parallèlement, au quotidien, les financiers doivent relever de nombreux défis. Souvent confrontés à des systèmes de gestion hétérogènes, ils peinent à harmoniser leurs clôtures comptables. Aujourd’hui, il est donc indispensable d’établir une stratégie afin d’utiliser les données d’une façon plus efficace. En outre, certaines organisations ont une obligation légale de clôturer et de contrôler leurs comptes régulièrement. Elles sont donc à la recherche d’une de l’optimisation des délais et de l’amélioration de la qualité de clôture pour éviter d’être confrontées à des écueils dans leurs reportings et dans les cycles d’audit.



Comment BlackLine aide les entreprises à répondre à ces défis ?



Pour relever ces nombreux défis, une véritable modernisation des systèmes d’information financiers devient vitale. L’objectif pour les entreprises est de fluidifier le pilotage de la donnée et et les processus de contrôles. La fonction finance doit se doter d’une infrastructure harmonisée, de processus mieux définis, de contrôles qualitatifs et de talents indispensables pour mieux appréhender les principaux catalyseurs de croissance et se préparer aux événements à venir. Ceci passe notamment par l’automatisation des processus manuels afin d’améliorer la productivité des collaborateurs, et sécuriser les données comptables pour émettre des prévisions plus précises.



A travers sa solution cloud, BlackLine aide les entreprises à moderniser leur comptabilité en unifiant leurs données et leurs processus. Elle offre d’une part un environnement de travail qui permet d’harmoniser les données de multiples ERP et d’autres systèmes de gestion qui participent à la clôture, et d’autre part, de standardiser les processus de clôture, pour enfin automatiser un certain nombre de tâches de clôture chronophages. Notre plateforme facilite ensuite l’analyse des données traitées dans le cadre des contrôles comptables de fin de périodes, ce qui permet d’avoir une visibilité plus globale sur leurs activités sur toutes les entités d’un groupe, simplement avec un accès à internet.



Quelle est votre stratégie et la feuille de route de BlackLine pour 2023 ?



La transformation digitale est depuis quelques années, au cœur de la fonction finance. BlackLine aspire à moderniser les fonctions comptables et financières afin d’améliorer la productivité des équipes à travers le monde et de leur permettre de devenir un partenaire stratégique de l’entreprise. Leader depuis plus de dix 15 ans, nous avons pour ambition de conserver notre positionnement et d’apporter de nouvelles innovations technologiques sur le marché. Nous avons fait le choix aujourd’hui de nous concentrer sur nos clients existants pour développer les capacités et les fonctionnalités de notre solution afin de leur garantir d’une part, des bénéfices supplémentaires suite au succès de la mise en place de notre plateforme et d’autre part, une montée en qualité des contrôles grâce à l’amélioration continue de leur process.



Pour répondre à ce double-objectif, BlackLine s’engage à offrir aux responsables financiers les solutions et services innovants dont ils ont besoin pour rentrer dans l’ère de la finance moderne. A cette fin, nous recrutons en permanence des experts métiers et des experts techniques pour apporter notre soutien et une expertise métiers aux clients lors de l’implémentation et après la mise en place de la nos solutions.

En outre, à travers notre solution BlackLine Accounts Receivable Platform, Order to Cash (gestion de la comptabilité client), nous travaillons sur la globalité du processus de clôture pour offrir une plateforme unique qui centraliserait toutes les données et permet un traitement automatisé des tâches de clôture. De même, nous nous focalisons aujourd’hui sur la gestion des transactions inter-compagnies (la gestion des intercos) pour permettre à nos clients de gérer les problématiques liées à la gestion de ces transactions directement et automatiquement dès leur création. C’est aujourd’hui un axe de développement majeur pour BlackLine avec le développement d’une solution novatrice dédiée à la gestion des Intercos pour éviter les problématiques de rapprochement des Intercos en phase de consolidation et de reporting financier.