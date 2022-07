Interview | Samuel Mueller, CEO et co-fondateur de Scandit Entretien avec Samuel Mueller, CEO et co-fondateur de Scandit.

Pouvez-vous commencer par nous présenter Scandit et sa technologie ?



Notre but chez Scandit est de donner des super pouvoirs aux entreprises, à leurs collaborateurs et à leurs clients en fournissant des informations exploitables et en automatisant les processus de bout-en-bout. Notre plateforme Smart Data Capture permet aux appareils intelligents (smartphones, tablettes, etc.) d'interagir avec des articles physiques en capturant des données à partir de codes à barres, de textes, d'identifiants et d'objets avec une vitesse, une précision et une intelligence inégalées.



Plusieurs secteurs utilisent nos technologies pour différents usages. Dans le monde du retail par exemple, cet outil innovant permet d’automatiser certaines tâches fastidieuses et manuelles, dans les rayons comme dans les stocks. Les enseignes réalisent ainsi d'importantes économies, améliorent la rétention des collaborateurs et fidélisent plus facilement les clients grâce à la disponibilité des équipes en magasin mais aussi à la mise en place de nouveaux services répondant mieux aux usages actuels des consommateurs ( click & collect, scan and go, offres personnalisées via la Réalité Augmentée sur smartphone, etc.)



Mais d’autres secteurs sont également très demandeurs en matière de Smart Data Capture. C’est, par exemple, le cas du transport et de la logistique qui l’utilisent pour fluidifier et tracer les livraisons, ou encore des compagnies aériennes qui peuvent utiliser cette technologie lors des intéractions directes avec la clientèle pour accélérer l'enregistrement et fournir des services personnalisés améliorés dans les aéroports.



Vous avez levé 150 millions de dollars en février 2022, portant l’entreprise au stade de licorne européenne. Comment expliquez-vous cet engouement pour Scandit?



Nous venons répondre à un besoin réel de transformation numérique et d’efficience dans plusieurs industries, en proposant une technologie aboutie et innovante, c’est probablement ce qui explique cet engouement. La plateforme Smart Data Capture de Scandit permet différents cas d'utilisation pour les professionnels du commerce, du transport ou encore de la santé - qui sont des secteurs confrontés à des challenges opérationnels et des évolutions structurantes. Il y a une véritable demande.



Pour le commerce de détail en particulier, je pense que dans les mois à venir seront déterminants. Nous assisterons à une plus grande fusion entre environnements physique et en ligne, ce qui explique un engouement croissant pour notre technologie. La technologie sans contact continue d'être intégrée dans les magasins pour accélérer les paiements et le passage en caisse, mais les enseignes devraient également être de plus en plus nombreuses à développer ou améliorer leurs propres applications pour offrir aux consommateurs la possibilité d'obtenir davantage d'informations sur les produits directement sur leurs smartphones. En ligne, les consommateurs sont habitués à vérifier les avis et différentes informations avant un achat, ajouter une expérience digitale par le biais d'une application magasin plutôt que d'un moteur de recherche externe permettrait d’éviter les abandons et de fidéliser les clients. Les clients pourraient ainsi accéder à des informations, couplées à des offres personnalisées, via l’application ou via une superposition de réalité augmentée.



Quels sont les objectifs principaux de cette nouvelle levée de fonds ?



L’un des premiers enjeux pour nous est de développer davantage notre empreinte mondiale et de renforcer l’équipe, en nous concentrant particulièrement sur la région APAC, et notamment sur le Japon, Singapour et la Corée du Sud. Depuis le financement de série C, en mai 2020, l'équipe de Scandit répartie dans le monde entier a augmenté de 85 %, et nous prévoyons de croître encore de 50 % d'ici la fin de l’année 2022. Cette nouvelle levée de fonds sera également utilisée pour continuer à stimuler l'expansion et l'innovation dans les principaux secteurs verticaux.



Enfin, ce financement permettra d'accélérer notre R&D pour continuer d’accompagner les entreprises dans l’évolution de leurs processus en mettant l'accent sur l’Intelligence Artificielle, le Machine Learning, et les méthodes de capture autonome de données.



- Quelles sont les perspectives de croissance pour le marché de la capture intelligente de données ?

Les cas d'utilisation de la capture intelligente de données sont nombreux et variés. Nos principaux secteurs verticaux sont le commerce de détail, le transport et la logistique, ainsi que l’industrie manufacturière, les services sur le terrain et les soins de santé.



Avec la capture intelligente des données par le biais d'un simple appareil intelligent, tous les types d'entreprises, y compris les petites structures, sont en mesure d'adopter la transition vers des processus sans friction avec des capacités de capture intelligente des données.



5 des 10 premières marques du Fortune 500 utilisent déjà nos services, dont 8 des 10 premières enseignes de l’alimentaire américaines, 4 des 5 premiers manufacturiers mondiaux, 3 des 5 premières entreprises de livraison mondiales et 3 des 5 premières marques pharmaceutiques. Parmi nos clients figurent notamment Carrefour, Sephora, La Poste, SwissAir, Coop et L'Oréal.











