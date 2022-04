Interview | SBA Compta acquiert un Groupe d’expertise comptable Entretien avec François MIHELIC, Président du Groupe SBA Compta, et Thomas Pinault, expert-comptable qui rejoint le Groupe.

Comment vos deux entités se sont-elles rencontrées ?



François Mihelic : Nous menons une veille active sur le marché dans le cadre de notre politique d’acquisition ciblée. Cela nous permet d’identifier et de sélectionner des acteurs de l’expertise comptable qui ont de fortes complémentarités avec le modèle SBA Compta. Avec Thomas, les apports mutuels étaient évidents.



Thomas Pinault : Nous avons beaucoup échangé sur les évolutions des besoins de nos clients et sur la mutation du métier de l’expertise comptable. On partage vraiment la même vision et la même ambition d’être acteur de cette transformation.



François, pourquoi vous tourner vers une acquisition dans le Sud-Est de la France ?



F.M. : Les cabinets dirigés par Thomas – SOPHEC, SODEXPERT, ECCE et Marine Audit – sont présents dans le Sud-Est et à Paris. Ses collaborateurs parisiens rejoignent donc naturellement nos équipes basées dans le 9e.



L’intégration de nouvelles implantations dans le Sud-Est nous permet de renforcer notre maillage territorial.



Notre stratégie cross-canal combine toute la force des outils digitaux au service des dirigeants et la richesse d’une relation humaine de proximité. Introduire SBA Compta en Provence nous permet d’étendre notre réseau d’Espaces 100 % Entrepreneurs et d’investir un bassin économique très dynamique.



Quelles sont les synergies qui vont naître de cette association ?



T. P. : Notre objectif commun, c’est vraiment de poursuivre ensemble le déploiement du modèle SBA Compta. Il constitue, pour nous, le futur de l’expertise comptable et de l’accompagnement aux dirigeants de start-up, TPE et PME.



Il permet de répondre pleinement aux attentes des entrepreneurs et entrepreneuses que l’on accompagne :

- Outils digitaux innovants de gestion d’entreprise,

- Conseil à forte valeur ajoutée par leur Business Coach dédié,

- Relation humaine de proximité au sein des Espaces 100 % Entrepreneurs.



Cette ambition partagée porte également la promesse d’une évolution enrichissante pour nos collaborateurs qui deviennent « Business Coach » et se concentrent pleinement sur le conseil aux clients.



F. M. : L’intégration des sociétés dirigées par Thomas au sein du Groupe nous permet de renforcer nos équipes comptables, sociales et juridiques. Les complémentarités de nos savoir-faire et de nos expertises sont évidentes.



Ce rapprochement nous permet également d’associer nos forces pour accélérer le déploiement de notre modèle et l’intégration d’autre structures d’expertise comptable.



Avez-vous prévu des actions spécifiques pour réussir cette nouvelle intégration ?



F.M. : Le build-up et l’intégration de cabinets d’expertise comptable sont un savoir-faire pleinement maîtrisé chez SBA Compta. Ils constituent l’un des piliers de notre stratégie de croissance.



L’intégration est progressive. Naturellement, on réalise un audit des procédures et des pratiques en amont. Ensuite, nous déployons avec Thomas et ses équipes un planning d’intégration précis qui couvre tous les enjeux clés : formation, SI, RH, communication, production, etc.



T.P. : Nous avons communiqué avec nos équipes tout au long du rapprochement, en toute transparence : c’est dans notre ADN !



C’est aussi important qu’ils aient de la visibilité sur les évolutions que ce rapprochement va leur apporter, ça leur permet de se projeter et de devenir acteurs du projet.



Ils ont déjà, pour partie, rencontré les équipes historiques du Groupe et ils savent qu’ils vont découvrir les process SBA Compta, être formés aux nouvelles méthodes de travail ainsi qu’à l’usage des outils et de la technologie SBA. Ils ont hâte de pouvoir les proposer à leurs clients !



Quelles sont les tendances et perspectives de développement de votre Groupe pour les deux prochaines années ?



F. M. : Notre objectif est clair. Nous poursuivons le déploiement du modèle SBA Compta et le développement du Groupe via nos deux leviers : croissance organique et build-up.



Nous sommes confiants pour atteindre la taille critique de 20 M€ de chiffre d’affaires d’ici 2024.



Pour nourrir cette ambition, nous poursuivons notre politique de recrutement de nouveaux talents et de formation de nos équipes. Nous continuons également le déploiement de notre réseau et notre implantation dans les grandes villes françaises. Nous poursuivons aussi nos efforts en R&D afin de soutenir notre dynamique d’innovation : IA, machine learning...



T. P. : Nous avons la volonté de proposer les outils innovants et l’accompagnement d’exception SBA Compta à toujours plus de dirigeants et dirigeantes d’entreprise.



Dans le même temps, le modèle SBA Compta est une réponse opérationnelle pour nos confrères experts-comptables qui veulent être acteurs de la révolution digitale et sont attachés à fournir un service premium à chacun de leurs clients.











