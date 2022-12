Interview | Renée Etcheverry, Directrice Marché français, Peerspace

Peerspace est né à San Francisco aux Etats-Unis en 2014. Il s’agit de la plus grande place de marché pour la location de lieux d’exception à l’heure , qui après s’être développée au Canada, au Royaume-Uni et en Australie, arrive en France. Peerspace propose des centaines de lieux où tous types de projets peuvent prendre vie : fêter son anniversaire, lancer sa marque ou produit, réaliser une séance photo de futurs mariés, et bien plus encore. Peerspace ouvre les portes de plus de 40 000 espaces dans 40 villes différentes, permettant aux clients de trouver le lieu approprié pour réaliser leurs projets. Nous recevons des réservations d’entreprises de toutes tailles, de freelances, de créatifs, et de personnes cherchant à célébrer des moments de vie. Peerspace permet également aux hôtes de bénéficier d’un revenu complémentaire, ce qui est bénéfique dans le contexte économique complexe que nous connaissons actuellement.Développer Peerspace en France était un choix naturel. Paris est une plaque tournante de la créativité, c’est une ville qui a été très réceptive aux entreprises collaboratives comme Airbnb et Uber. Nous avons également bénéficié d'un accueil chaleureux ; depuis le lancement de Peerspace à Paris au mois de mai, déjà plus de 700 emplacements sont disponibles dans la ville. Il s’agit de l’un de nos marchés à la croissance la plus rapide, avec une augmentation de +700% des demandes de location pour des réunions d’affaires. Nous observons une croissance des réunions et des événements, mais ce sont les réservations de production audiovisuelle qui sont les plus populaires à Paris jusqu’à présent. Cette activité, qui connaît une croissance continue et particulièrement à Paris, constitue une grande opportunité pour Peerspace. Les entreprises des secteurs de l'édition, du cinéma et de la production télévisuelle ont un besoin constant d'espace pour des projets créatifs, et nous facilitons la découverte et la réservation d'une vaste gamme de lieux.Paris étant ainsi un véritable melting-pot culturel, nous voyons que de nombreux professionnels recherchent une continuité dans les services proposés à l’échelle mondiale. Il est alors important pour nous de faciliter la recherche de lieux à Paris pour les photographes réservant des espaces Peerspace à Los Angeles et à Londres.Peerspace a constaté un fort engouement de la part des communautés artistiques et audiovisuelles. La plateforme vient alors répondre à un besoin important présent sur le marché : celui d'avoir en quelques clics un lieu qui répond à ses besoins événementiels ou créatifs.Nous assistons actuellement à une explosion à la fois du nombre de créateurs de contenu et du volume de contenu créé, mais également à une évolution massive vers le travail hybride. Peerspace peut répondre à ces nouveaux besoins, et aux nouvelles façons de travailler ou de vivre de manière flexible. Du côté des invités, la recherche et la comparaison des espaces qui répondent à leurs besoins est facilitée. La plateforme ouvre aussi la porte à des lieux qui n'étaient peut-être pas disponibles auparavant. Il pouvait être difficile de trouver des adresses uniques, d'obtenir un tarif clair, de louer à l'heure plutôt qu'à la journée ou à la semaine, et la partie transaction pouvait être compliquée. Chaque étape de ce processus est aujourd’hui simplifiée avec Peerspace.Ensuite, Peerspace accompagne les hôtes en facilitant le référencement de leur espace, l'accès à un public et la gestion des demandes et des réservations sur une seule et même plateforme. Nous disposons d'équipes Confiance, Sécurité et Expérience Client offrant un soutien important.Le développement du télétravail a poussé les entreprises à revoir leur stratégie immobilière, et à repenser leurs espaces de travail. Aujourd'hui, une nouvelle vision de l'espace de travail émerge : plus flexible et hybride, favorisant le bien-être. Peerspace répond aux besoins évolutifs de ces différentes structures, en leur permettant de réduire leurs coûts, en proposant des lieux diversifiés et adaptés à leurs demandes.Peerspace aide également les petites entreprises à accéder à l'espace dont elles ont besoin pour des locations à l'heure, qu'il s'agisse d'une start-up qui a besoin d'un lieu pour des réunions professionnelles sans avoir à payer un loyer mensuel massif, ou d'une marque montante qui cherche une belle adresse pour un pop-up shop afin de développer sa notoriété.Bien que nous soyons principalement à Paris pour le moment, nous constatons déjà un grand intérêt de la part des hôtes et des invités en dehors de Paris. Nous sommes enthousiastes quant au potentiel de Peerspace de continuer à se développer en France. Nous allons alors continuer à augmenter notre volume d'annonces, et à accueillir des hôtes avec de superbes locations à travers le pays, et parallèlement, allons accroître notre notoriété auprès des hôtes et des invités.La location d'espace est encore relativement nouvelle, mais notre offre s'aligne sur quelques secteurs verticaux qui sont déjà importants et qui continuent de croître : la création de contenu, le travail à distance et hybride, et une appréciation renouvelée de la possibilité de se réunir. Notre produit continuera également à évoluer afin de garantir que nous offrons toujours une expérience de premier ordre - en facilitant l'inscription, les transactions et l'obtention de ce dont vous avez besoin sur Peerspace en tant qu'invité ou hôte.